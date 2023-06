Bosch stoppe son projet hydrogène à Rodez : « un mauvais signal de la part de la direction » pour Carole Delga

Dans les colonnes de La Tribune, la direction de Bosch a annoncé, mercredi 21 juin, la fin de la conversion vers l'hydrogène de son site de Rodez. Nommé Fresh 2, ce projet devait garantir l'avenir à long terme du site en produisant une pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène dédiée au transport frigorifique. Surtout, cette activité avait été lancée suite à l'arrêt des activités liées au marché diesel en 2021.

Lire aussiBosch suspend la diversification vers l'hydrogène de son usine à Rodez, le site à nouveau menacé ?

Sollicitée par la rédaction de La Tribune, la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga a tenu à réagir à cette annonce :

« Je partage l'inquiétude des salariés et le sentiment d'incertitude quant à leur avenir. Cette décision est un mauvais signal de la part de la direction de Bosch.Il est urgent que le gouvernement rassemble au sein du comité de suivi du site Bosch Rodez les salariés et tous ses membres. Avec Jean-Louis Chauzy, nous avions déjà alerté la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué à l'industrie en novembre dernier. Nous demandions l'organisation d'un comité de suivi au regard des difficultés de l'entreprise dans la mise en œuvre du plan d'investissement de la filière hydrogène, pourtant contenu dans l'accord signé avec les syndicats. Aujourd'hui, pour l'avenir du site il faut agir et s'engager ! »