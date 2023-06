Salon du Bourget : la région Occitanie renfloue son plan « Avion Vert »

Arrivée mardi 20 juin sur le salon du Bourget, la présidente de la région Occitanie est venue les poches pleines à la rencontre des 130 entreprises régionales qui exposent sur 6.600 m2 de surface. « Nous allons augmenter notre plan Avion Vert », a notamment fait savoir Carole Delga. « Le rythme de consommation des crédits est supérieur à nos prévisions », a justifié l'élue régionale.

Pour mémoire, il y a tout juste un an, en juin 2022, la représentante des régions au sein du GIFAS avait annoncé le déblocage d'une enveloppe de 100 millions d'euros « pour favoriser l'émergence des innovations autour de l'avion vert » au sein des acteurs de la supply chain, tout en soutenant les nouveaux acteurs du marché.

À l'occasion du salon du Bourget 2023, la collectivité a donc annoncé une rallonge de 50 millions d'euros de ce plan, sans date limite d'affectation de cette enveloppe supplémentaire. Ce choix de politique économique a aussi été l'occasion pour Carole Delga d'appeler à une nécessaire coordination avec le plan en faveur de la décarbonation de la filière aéronautique annoncé par Emmanuel Macron quelques jours plus tôt.

« Ce plan annoncé par le président de la République doit bénéficier aux PME des territoires. Nous devons travailler ensemble pour une meilleure diffusion de l'information et des appels à projets autour de ces fonds nationaux. De notre côté, nous faisons en sorte d'agir sur leur diffusion à travers le réseau consulaire », a expliqué la présidente de région.

Davantage de moyens pour les carburants durables

Concrètement, ce plan Avion Vert de l'Occitanie va bénéficier de diverses rallonges sur plusieurs AMI et appels à projets qui composent ce plan. « La rallonge va être affectée à 40% sur des aéronefs bas carbone, 20% sur la formation et 40% pour le développement des carburants durables et de synthèse pour le transport aérien », détaille Carole Delga. Sur ces derniers, la collectivité compte intensifier ses investissements dans le futur. Le premier acte de cette volonté a été de faire savoir que le futur technocampus à hydrogène attendu du côté de Francazal (contre un investissement de 45 millions d'euros de la collectivité compris dans ce plan Avion Vert) sera aussi dédié au développement des SAF.

« Plusieurs projets sont en cours d'étude pour implanter dans l'un des 13 départements de la région une usine de carburants durables. Elle pourrait voir le jour en 2029 et permettrait de produire 100.000 tonnes par an de carburants durables dès 2029. Ce niveau de production est proche des besoins des aéroports régionaux à horizon 2050 », fait savoir la région Occitanie, après que le territoire bordelais ait officialisé l'arrivée d'une usine en la matière prochainement.

Parmi les projets étudiés, figure notamment celui de MGH Energy, installé à Pérols. En parallèle, la collectivité va travailler sur le projet Phare 2, qui doit étudier la possibilité d'amener un réseau de distribution d'hydrogène vert jusqu'à l'aéroport de Toulouse et les sites locaux d'Airbus.

Des sites industriels dans les tuyaux

Au-delà de son plan Avion Vert, la région Occitanie va soutenir la filière aéronautique à travers son Agence Régionale Aménagement Construction (ARAC) dans la construction de sites industriels. Cette structure a par exemple réalisé le portage de l'usine d'Ascendance Flight Technologies sur Muret et ses 11.000 m2. « Des discussions sont également engagées pour l'implantation près de Toulouse d'une chaîne de production afin de répondre aux fortes intentions d'achat d'ATEA », ajoute la région.

La structure travaille également avec Aura Aéro pour son projet d'Aura Campus de 40.000 m2 que l'entreprise souhaite implanter dans le secteur de Toulouse Francazal pour mener à bien la production en série de son futur avion électrique régional de 19 places, ERA. Mais un problème de disponibilité du foncier ne simplifie pas l'équation.

