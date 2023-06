Salon du Bourget : l'aéroport de Toulouse va travailler sur un potentiel réseau de distribution d'hydrogène

« Notre responsabilité est d'assurer la pérennité de ce patrimoine industriel qu'est la filière aéronautique », estime Philippe Crébassa. Pour ce faire, le président du directoire de l'aéroport Toulouse-Blagnac, et directeur d'Eiffage Concessions, veut faire de Toulouse « un hub hydrogène ». Avec une poignée de partenaires de premier rang, la structure aéroportuaire a donc lancé au Salon du Bourget 2023 le projet Phare 2.

Celui-ci repose principalement sur la réalisation d'une étude pour envisager l'installation d'un réseau de distribution d'hydrogène vert jusqu'à l'aéroport, qui est aussi un site stratégique sur le plan industriel car il est utilisé par l'avionneur européen Airbus pour mener à bien certains essais. « Pour l'avion à hydrogène, nous avons trois défis : l'avion en lui-même, les certifications et son acceptabilité, et surtout préparer l'écosystème », commente Antoine Bouvier, en charge de la stratégie, des fusions-acquisitions et des affaires publiques chez Airbus. C'est sur ce dernier point que va intervenir le projet Phare 2 : préparer l'écosystème et ses infrastructures à cette mutation profonde. Airbus est d'ailleurs associé aux travaux car un réseau de distribution, ou un site de stockage avec des capacités importantes, jusqu'à ses usines toulousaines pourrait l'intéresser.

Des financements à venir ?

En ce sens, les deux acteurs du secteur aéronautique vont collaborer avec Teréga Solutions, filiale du distributeur d'énergie dédiée au développement des énergies renouvelables à l'échelle d'écosystèmes locaux.

« Nous allons dessiner les infrastructures de distribution nécessaires et surtout voir comment nous pouvons nous intégrer au mieux dans la plateforme aéroportuaire de Toulouse. Notre objectif est de répondre aux besoins de l'aéroport et d'Airbus pour ses sites », précise William Rahain, le directeur adjoint de la business unit hydrogène chez Teréga Solutions.

Cette nouvelle collaboration s'inscrit dans la suite logique du projet HySoW de Teréga. Celui-ci consiste en la création d'un réseau de distribution d'hydrogène vert dans tout le sud-ouest. À l'occasion des Journées de l'hydrogène dans les Territoires à Pau, qui se sont tenus quelques jours avant le salon du Bourget, le logisticien de l'énergie a annoncé le lancement prochain d'un AMI pour cartographier sur ce territoire les potentiels besoins en hydrogène et ainsi définir les potentiels axes de ce futur réseau.

À l'issue de cette phase d'études, Teréga Solutions espère déboucher sur un plan d'investissements avec plusieurs protagonistes avec la volonté de développer l'usage de l'hydrogène vert sur la plateforme aéroportuaire de Toulouse. Selon Teréga, une canalisation neuve de distribution d'hydrogène est estimée entre deux et trois millions d'euros le kilomètre, tandis que ce chiffre est estimé entre 500.000 euros et un million pour une canalisation déjà existante et rénovée pour accueillir cette énergie complexe.

Une évolution d'HyPort

Du coté d'Engie, aussi associé au projet Phare 2, on tient à rappeler qu'il s'agit simplement d'une étude pour « imaginer la suite » et tout particulièrement « l'imagination d'un pipeline d'hydrogène », et voir « si derrière on concrétise et surtout sous quelle forme ». Pour mémoire, le producteur énergétique travaille déjà au développement de l'usage de l'hydrogène sur l'aéroport Toulouse-Blagnac. Le groupe est actionnaire, aux côtés de l'Arec (Agence régionale Énergie Climat), dans la société de projet HyPort. Ce dernier a consisté à installer une station à la fois de production et distribution d'hydrogène vert sur place, associée à l'usage de bus à hydrogène pour le transport de passagers.

Les résultats de cette étude collective, attendus dans 18 mois environ, devraient ainsi donner une ampleur nouvelle au projet HyPort, à travers Phare 2. Chez Engie, on évoque même la création d'une société de projet dédiée à des infrastructures futures.

« Nous voulons faire en sorte que notre station hydrogène, qui produit de l'hydrogène depuis quelques semaines, adresse un maximum d'usages. Avec ce projet, nous allons par exemple travailler au développement d'une filière de véhicules aéroportuaires circulant à l'hydrogène et pourquoi pas déboucher sur la construction d'une seconde station avec de plus grandes capacités (...) Nous sommes l'un des rares acteurs de la métropole toulousaine à avoir du foncier encore disponible pour accueillir des infrastructures énergétiques », constate Philippe Crébassa, patron d'ATB.

Sur son foncier, au sein du bâtiment B16, l'aéroport de Toulouse a accueilli récemment ARTS Solutions, qui va accompagner Universal Hydrogen, un autre occupant des lieux, dans son projet de rétrofit d'avions vers l'hydrogène.

