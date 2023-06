Salon du Bourget : Ascendance Flight Technologies lance la commercialisation de son système de propulsion hybride avec Daher

Ascendance Flight Technologies continue de prendre de l'altitude. Après avoir annoncé une commande colossale dès l'ouverture du Salon du Bourget 2023 de 310 VTOL supplémentaires avec son modèle ATEA, la startup aura aussi consacré le plus grand salon mondial dédié à l'industrie aéronautique à la commercialisation de STERNA. Ce dernier est son système de propulsion hybride électrique développé par ses soins et utilisé pour faire voler ATEA. « Nous en sommes persuadés, c'est l'hybride électrique qui pourra avoir un impact significatif sur la décarbonation du transport aérien », rappelle Jean-Christophe Lambert, le CEO de l'entreprise toulousaine.

Séduit par le concept, Daher Aerospace a officialisé un partenariat avec la startup toulousaine, retenue dans la promotion FrenchTech2030, et donc jugée comme entreprise stratégique pour le pays.

« Ce partenariat permettra d'étudier les modalités d'hybridation de la propulsion des avions Daher, en tirant partie des technologies développées par Ascendance Flight Technologies », ont expliqué les deux nouveaux partenaires dans un communiqué commun, mardi 20 juin.

Pour la jeune entreprise toulousaine, fondée en 2018, on évoque un partenariat gagnant-gagnant avec ce grand acteur du secteur, qui veut atteindre le deux milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Quant à Patrick Daher, président du groupe et commissaire général du Salon du Bourget, il tient à insister sur le fait que ce n'est ni un partenariat « exclusif » ou « capitalistique ». « Cela va nous permettre de nous confronter à la réalité et nous aider à lancer plus vite », complète Jean-Christophe Lambert.

« Une phase exploratoire »

Avec STERNA, l'idée est de commercialiser cette technologie auprès des motoristes sur des partenariats, mais surtout auprès des avionneurs. En ce sens, le Salon du Bourget a été l'occasion pour Ascendance Flight Technologies d'annoncer ce premier débouché commercial, avec Daher, pour son système de propulsion hybride.

« Nos échanges ont débuté au sein du groupe de travail sur le CS23, piloté par le Corac et le Gifas, au sein duquel nous sommes tous les deux des membres actifs. L'idée est désormais de les aider à décarboner leurs produits en utilisant notre technologie. Nous entrons avec eux dans une phase exploratoire car il pourrait y avoir plusieurs façons de faire de l'hybridation sur leurs modèles et c'est tout l'objectif de ces études qui vont être menées conjointement », commente Stéphane Viala, le nouveau directeur ingénierie et programme chez Ascendance Flight Technologies, après une longue carrière chez ATR.

En plus d'un système de gestion de l'énergie dit « intelligent », selon Jean-Christophe Lambert, le CEO, le système de propulsion hybride STERNA se caractérise par un usage de ses batteries lors des phases de décollage et d'atterrissage à la verticale, tandis que le moteur conventionnelle est utilisée par la phase de croisière. Avec cette technologie, son VTOL ATEA de six places (qui peut aussi faire du cargo jusqu'à 400 kgs) pourra atteindre une vitesse de 200 km/h, disposer d'une autonomie de 400 km, des émissions sonores divisées par quatre et de CO2 réduites jusqu'à 80% par rapport à un hélicoptère classique, selon Ascendance Flight Technologies.

Quant à Daher, le groupe compte faire du rétrofit sur ses avions des modèles TBM et Kodiak avec son nouveau partenaire. Le duo espère ainsi que cette collaboration débouchera sur un avion hybride en 2027. En parallèle, Daher, qui « a multiplié par quatre (ses) investissements par trois dans la R&D depuis 2018 », selon son président, travaille avec Airbus et Safran sur un aéronef hybride nommé Ecopulse.

