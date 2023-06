Malgré un incendie, l'enseigne de restauration locale Minjat ! compte faire prospérer ses affaires

Faire contre mauvaise fortune bon coeur, c'est la philosophie de Minjat !. Victime d'un incendie le 14 mai, le magasin spécialisé dans l'alimentation locale situé à Colomiers (Haute-Garonne), restera fermé jusqu'en septembre. Malgré le sinistre, l'entreprise veut poursuivre ses actions solidaires et son engagement en faveur de l'agriculture locale.

« L'enjeu majeur pour nous est de maintenir notre équipe puisque depuis cinq ans, nous avons appris à nous entourer et à former des salariés. Nous allons même profiter de l'activité partielle du magasin pour les former davantage et certains partiront même en immersion agricole chez nos producteurs », assure Cyril Picot, fondateur et président de Minjat!