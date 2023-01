Comment Hensoldt-Nexeya monte en puissance sur l'hydrogène

Réputée pour ses compétences sur l'électronique critique dans les domaines de l'aéronautique, du spatial, et de la défense (cette dernière représente 50% de l'activité), Hensoldt-Nexeya investit de plus en plus dans le marché de l'énergie, et tout particulièrement celui de l'hydrogène. « Cela sera sans aucun doute un secteur important à l'avenir et nous voulons être au rendez-vous », commente Fabrice Page, le directeur stratégique des ventes et du marketing de cette entité basée à Toulouse et qui emploie 700 personnes en France.

L'entreprise a d'ailleurs beaucoup communiqué sur sa présence au dernier salon EnerGaïa de Montpellier, dédié aux énergies renouvelables et qui s'est déroulé au début du mois de décembre dernier. À cette occasion, Hensoldt-Nexeya a officialisé son partenariat avec le conseil régional régional d'Occitanie autour de sa participation active et matérielle au projet HyDrOMer.

La collectivité a décidé d'investir 25 millions d'euros dans ce projet qui consiste en l'élaboration d'une drague hybride à hydrogène, confiée au chantier maritime Piriou. Cette dernière assurera l'entretien des profondeurs des ports de commerce de Sète-Frontignan et de Port-La Nouvelle, du port de pêche du Grau du Roi ainsi que la gestion du trait de côte du littoral d'Occitanie. Sa livraison de cette nouvelle drague devrait intervenir au cours de l'année 2023.

Des opérations de croissance externe décisives

Avec une dimension de 70 mètres de long et plus de 16 mètres de large, HyDrOMer aura la capacité d'embarquer jusqu'à deux tonnes d'hydrogène vert pour faire tourner sa motorisation hybride (hydrogène-diesel). Pour ce faire, le chantier Piriou a aussi confié l'élaboration de la pile à combustible à hydrogène à la société Helion Hydrogen Power, une filiale d'Alstom. Quant à l'approvisionnement en hydrogène vert, ce sera la mission du groupe Qair.

Chargée de son côté du stockage de l'hydrogène sur le navire, Hensoldt-Nexeya a du acquérir des compétences pour monter à bord de ce consortium et elle a ainsi mis à contribution sa filiale (depuis 2010) PMTL, un sous-traitant aéronautique gersois installé à Cologne. Spécialisée dans la conception et la réalisation mécanique d'outillages, de moyens de production et d'essais et d'équipements embarqués, la branche a été retenue pour développer l'industrialisation de conteneurs et de réservoirs destinés à la logistique d'hydrogène gazeux. Contre un investissement de 10 millions d'euros d'ici 2024.

« Dans le cadre de ce projet de drague à hydrogène, nous allons fournir ces containers à haute densité de stockage (HDS), qui permettront de transporter l'hydrogène en le compressant à 500 bars. À l'intérieur de ces containers, nous y retrouverons ainsi des capsules d'hydrogène à forte densité », présente Fabrice Page.

Pour compléter ses compétences et être au rendez-vous sur ce projet, Hensoldt-Nexeya s'appuie également sur le savoir-faire de la société Mahytec (installée à Dole dans le Jura), rachetée en 2021 par le groupe.

Grâce à la combinaison des compétences de Mahytec, qui a mis au point la technologie permettant le stockage, et celles de PMTL qui a développé les containers qui regrouperont les capsules, le groupe franco-allemand, spécialisé historiquement sur le contrôle-commande de sécurité, est parvenue à mettre au point une technologie multimodale pour l'utilisation de l'hydrogène comme carburant. Si, pour le moment, le seul usage concret obtenu sur le plan commercial est maritime, l'entité espère aussi pénétrer le marché du ferroviaire et du transport routier.

Soutenu par le Corac

Déjà inséré sur le marché de l'industrie aéronautique par l'intermédiaire de ses technologies historiques, c'est également un marché sur lequel Hensoldt-Nexeya souhaite imprégner sa vision technologique autour de l'hydrogène, en participant à la décarbonation du transport aérien. Mais sur ce segment, quelques acteurs sont déjà positionnés comme Universal Hydrogen, ou encore Blue Spirit Aero. Mais cela n'inquiète pas l'entité franco-allemande.

« Nous sommes très forts sur l'aéronautique et nous comptons le rester. Nous allons proposer une solution de décarbonation de l'aviation en misant sur l'hydrogène gazeux avec lequel nous pouvons imaginer des applications civiles, contrairement à l'hydrogène liquide, qui est plus contraignant techniquement. En étant soutenu financièrement par le Corac, on travaille sur un système de génération de puissance et de stockage. L'idée est d'être le premier sur le marché aéronautique en proposant des solutions intermédiaires et hybrides », confie à La Tribune Pierre-Olivier Besombes, le CEO Aerospace et Solutions Civiles chez Hensoldt-Nexeya France.

Sur cette question de l'avion hybride à hydrogène et donc plus propre, le groupe a ficelé un accord de partenariat avec un avionneur, dont l'identité n'a volontairement pas filtré. Un premier prototype pourrait néanmoins être présenté dès 2024.