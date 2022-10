Universal Hydrogen teste le chargement de modules d'hydrogène à bord d'un ATR

Un an après l'annonce de l'implantation à Toulouse de son centre d'ingénierie pour l'Europe, la startup Universal Hydrogen a déjà progressé à pas de géant dans son ambition de développer des kits d'hydrogène liquide pour faire voler des avions régionaux sans kérosène. Alors que son hangar au pied des pistes de l'aéroport de Toulouse était encore vide il y a quelques mois encore, une trentaine de salariés s'affairent désormais dans le bâtiment de 3.000 m2 entièrement rénové.

Deux minutes pour charger les modules à bord de l'avion

En cette fin du mois d'octobre, Universal Hydrogen teste depuis les pistes le chargement des modules d'hydrogène à bord d'un ATR 72 réaménagé. Ce sont des opérateurs sol de la société Alyzia qui sont aux manettes du loader, la plateforme de chargement capable d'élever les modules et les faire entrer par la porte de l'avion agrandie par Universal Hydrogen. « Vous avez vu ? En moins de deux minutes, les deux modules sont chargés à bord de l'avion », lâche impressionné Pierre Farjounel, directeur général des opérations européennes d'Universal Hydrogen.

Les modules sont chargés dans l'avion depuis le loader (Crédits : Rémi Benoit).

Avant d'ajouter : « On a souvent l'impression que la transition énergétique se fait au détriment du confort, de la performance et de l'argent. Nous voulons démontrer qu'on peut voler avec de l'hydrogène et faire du business en utilisant l'avion exactement dans les mêmes conditions avec des infrastructures existantes.»

Une autonomie de près de 1.000 km

Plutôt que d'imaginer un avion à hydrogène de A à Z comme ambitionne de le faire Airbus notamment, la jeune entreprise mise depuis sa création en 2020 sur des capsules d'hydrogène liquide à intégrer sur des avions de transport régional déjà en service de type ATR 72 ou Dash 8.

« Pour les compagnies aériennes, le Graal serait d'atteindre un temps de rotation entre deux vols de 25 minutes. Or il faut compter une demi-journée pour faire le plein si vous remplissez votre avion avec de l'hydrogène liquide au niveau de l'aéroport. Si vous mettez un liquide cryogénique dans un module qui n'est pas à cette température, il faut faire cela très lentement, mais cela prend énormément de temps. Nous sommes persuadés que le seul moyen de remplir un avion avec de l'hydrogène est de se ravitailler hors de l'aéroport », fait valoir Pierre Farjounel.

Pierre Farjounel, directeur général des opérations européennes d'Universal Hydrogen. (Crédits : Rémi Benoit)

Pour l'instant, les modules sont testés à vide pour valider leur design et leur intégration dans l'appareil. Chaque module pèsera 500 kg et contiendra une capsule plus des capteurs pour géolocaliser les modules, connaître leur niveau d'hydrogène disponible... Une configuration qui permettra d'atteindre une autonomie de 500 milles marins soit environ 1.000 km. « Cela nous permet d'assurer 95% des routes opérées aujourd'hui dans le monde par les ATR 72. Sachant que ces avions sont opérées sur une distance moyenne de près de 180 milles marins en Europe (333 kilomètres) », ajoute le dirigeant.

Pour intégrer les modules, l'avion est reconfiguré pour accueillir avec 56 passagers (au lieu de 70) mais conserve la même capacité de cargo. D'ici la fin de l'année, Universal Hydrogen mènera une nouvelle démonstration pour tester l'acheminement par camion des modules d'hydrogène depuis leur site de production jusqu'à l'aéroport. Le premier vol sur un ATR est espéré en 2024 avec une commercialisation dès l'année suivante, soit dix ans plus tôt que la feuille de route fixée pour le nouvel avion zéro émission d'Airbus. Aux États-Unis, les équipes d'Universal Hydrogen devraient mener de leur côté un premier vol d'essai intégrant la chaîne propulsive à hydrogène sur un Dash 8 dès la fin de cette année.

Cinq à dix recrutements d'ici la fin de l'année à Toulouse

D'ailleurs, même si la solution d'Universal Hydrogen ne vole pas encore, elle a déjà conquis une poignée de compagnies aériennes. Amelia, qui assure actuellement des vols quotidiens pour le compte d'Air France vers Paris, Aurillac, Tarbes-Lourdes et Castres, est devenue en début d'année la première cliente dans l'Hexagone. Ailleurs dans le monde, une demi-douzaine de compagnies ont déjà franchi le cap : Air Nostrum en Espagne, Acia Aero leasing, la startup américaine Connect Airlines, la compagnie cargo ASL, Ravn en Alaska ou encore Icelandair en Islande. Après une première levée de fonds de 20 millions de dollars début 2021, Universal Hydrogen a collecté 60 millions supplémentaires en fin d'année. Et il y a quelques semaines, la compagnie American Airlines est entrée dans son capital.

Pour accompagner la montée en puissance de la société, Universal Hydrogen prévoit cinq à dix recrutements supplémentaires d'ici la fin de l'année. Face à une pénurie de talents sur des segments très spécifiques comme l'hydrogène ou la cryogénie, la startup a noué une collaboration avec l'école d'ingénieurs Estaca pour former des ingénieurs amenés à rejoindre l'aventure.