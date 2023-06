En Occitanie, les touristes sont au rendez-vous en 2023

L'Occitanie séduit ! Le calendrier 2023 bien plus favorable aux escapades printanières que celui de 2022 (où les 1er et 8 mai tombaient un dimanche) a généré une fréquentation touristique importante sur le territoire régional en ce début de saison. Si des inquiétudes, en raison du contexte environnemental, social et économique ont pu traverser le ciel occitan, les orientations laissent présager une bonne saison estivale 2023.

Ainsi, malgré un niveau d'inflation de +5,9 % sur un an, impactant logiquement les comportements des Français, l'envie de vacances s'est traduite, ce printemps, au niveau national, par une fréquentation en progression de 15 % par rapport à la même période de 2022.

Toutes clientèles et tous modes d'hébergement confondus, l'Occitanie a enregistré 63,5 millions de nuitées entre le 1er janvier et le 31 mai 2023. Ce volume, en légère hausse (+2 % par rapport à 2022) s'explique par une progression des nuitées étrangères (+13 %).

« Notre première clientèle étrangère en Occitanie sont nos voisins espagnols », précise Vincent Garel, président du CRTL (comité régional du tourisme et des loisirs) d'Occitanie.

Les clients régionaux moins nombreux

Les nuitées françaises restent quant à elles quasiment stables (-3 %). Ce résultat s'explique par la baisse de la fréquentation des clients régionaux (-15 %) et la stabilisation de celles en provenance d'autres régions françaises (+3 %). Par ailleurs, avec 65 % des nuitées touristiques globales, la clientèle française demeure majoritaire.

Alors que les courbes de fréquentation étaient sensiblement les mêmes qu'en 2022 pour les quatre premiers mois de l'année, c'est à partir de Pâques et durant tout le mois de mai 2023 qu'ont été enregistrées des statistiques régulièrement supérieures à la même période de l'année dernière (+13 % pour les vacances de Pâques, par exemple). Le vendredi 19 mai (pont de l'Ascension) a même enregistré le record absolu de fréquentation en Occitanie depuis le début de l'année, avec près de 900.000 nuitées.

Optimisme pour le reste de l'année

Pour la suite, les perspectives estivales sont conformes à l'année dernière. Vincent Garel rappelle par ailleurs que l'année 2022 était une année "exceptionnelle", puisque pour la première fois de son histoire la région Occitanie était la première destination française avec plus de 220 millions de nuitées enregistrées. « La bonne nouvelle, c'est que nous partons sur les mêmes bases, très légèrement à la hausse même, avec +4 % de réservation », observe le président du CRTL. Par ailleurs, ce dernier insiste sur un point, celui des réservations de septembre. Celles-ci enregistrent une hausse de +24 % que ce soit dans l'hôtellerie de plein air ou sur les plateformes d'hébergement. Un chiffre qui s'explique par la tenue à cette période de la prochaine coupe du monde de rugby, organisée en France.

