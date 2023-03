Près de 30.000 supporters japonais attendus à Toulouse pour la Coupe du Monde de rugby 2023

La Ville rose se prépare à vivre au rythme du ballon ovale en 2023. Toulouse accueillera dès septembre 2023 le camp de base de l'équipe du Japon, ainsi que cinq matchs de la Coupe du Monde de rugby, dont un quart de finale au Stadium. Un événement sportif majeur qui devrait avoir des retombées économiques et touristiques importantes pour la ville et la région Occitanie.

« L'objectif est de resserrer ces liens très étroits avec cette coopération franco-japonaise. Nous allons faire en sorte que les supporters japonais s'approprient cette ville et qu'ils visitent tous les points d'intérêts. Nous allons tous faire pour qu'ils aiment Toulouse et que cela renforce nos liens et nos échanges économiques », expose Laurence Arribagé, adjointe au maire de Toulouse.

Le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, explique vouloir « mettre les petits plats dans les grands et mettre un habit d'apparat pour recevoir de la meilleure des façons les supporters japonais ». La Coupe du Monde de rugby 2023 devrait attirer environ 450.000 visiteurs étrangers en France, dont près de 30.000 Japonais rien qu'à Toulouse, une aubaine pour l'économie locale. La ville mise sur la venue de ces nombreux supporters japonais, qui représentent une clientèle avec un pouvoir d'achat plus élevé que la moyenne.

« Nous ne pouvons pas encore connaître l'impact exact de l'événement. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que les séjours sont plus longs que la moyenne. En cause, la distance, le décalage horaire et bien sûr, les matchs », commente Kamel Chibli, vice-président de la Région Occitanie, alors que le Stadium accueillera deux matchs du Japon.