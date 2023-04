Avec France 2030, près de 250 projets d'entreprises ont été soutenus en Occitanie

Après les régions île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie est la troisième plus consommatrice des crédits du plan France 2030. Ce plan national, de 55 milliards d'euros, « n'est pas un second plan de relance », tient à rappeler le nouveau préfet d'Occitanie, Pierre-André Durand. Il est là pour « renforcer l'indépendance de la France dans des domaines stratégiques » et « s'emparer des grandes transitions », ajoute-t-il.

À travers les 54 appels à projets lancé au niveau national, les entreprises et divers porteurs de projets de l'Occitanie sont parvenus à capter 885 millions d'euros, soit 10,5% des montants débloqués jusqu'à présent, selon un décompte dévoilé ce jeudi 13 avril par le nouveau représentant de l'État dans la région.

Avec 247 projets accompagnés, « c'est tout à fait considérable », estime Pierre-André Durand. « Nous sommes très satisfaits de ce bilan en Occitanie, cela fonctionne bien », ajoute Nicolas Hesse, le secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet.

Le spatial dans l'attente

Dans le détail, la région est parvenue à capter 160 millions d'euros rien que pour l'industrie aéronautique, et tout particulièrement sa décarbonation. Pas moins de 200 millions ont été fléchés rien que vers le projet Genvia, 100 millions d'euros ont été distribués pour l'industrie de la santé, 42 millions pour l'alimentation durable et un peu moins de 25 millions sur le spatial.

« Les appels à projets sur le spatial ont été lancés plus tardivement que les autres, ce qui peut expliquer ce faible montant. Il y a cinq appels à projets en cours sur le spatial et qui sont ouverts jusqu'en mai voire juin. Nous savons que nos entreprises régionales vont s'en emparer et cela va faire gonfler le montant sans aucune hésitation », justifie Nicolas Hesse.

La préfecture d'Occitanie a même tenu une réunion en fin d'année 2022 pour sensibiliser les acteurs régionaux de la filière aux appels à projets du plan France 2030 à venir. Pas plus tard que ce mardi 11 avril, le gouvernement a lancé un appel d'offres dédié à « l'utilisation de données spatiales pour le suivi et la gestion de l'eau ».

Des entreprises de la filière aéronautique, comme Ascendance Flight Technologies et Aura Aéro, sont aussi dans l'attente du résultat de certains appels à projets pour lesquels elles ont candidaté. Le poids de la filière aérospatiale pourrait donc être encore plus considérable dans les mois à venir.

Quelques projets d'usines soutenus

À l'issue d'un comité France 2030 qui s'est tenu ce jeudi 13 avril autour du préfet, ce dernier a tout de même fixé quelques priorités sur lesquelles il souhaite voir les entreprises de l'Occitanie au rendez-vous.

« Nous devons être volontaristes sur la transformation de notre industrie aéronautique et la diversification de notre appareil industriel régional via le spatial, le numérique et la santé », a notamment notifié Pierre-André Durand.

À ce titre, il est intéressant de souligner que cinq entreprises d'Occitanie ont été lauréates de l'appel à projets « Première Usine » de France 2030 pour un montant total de 13,7 millions d'euros de subventions, comme l'acteur du spatial Erems.

Les services de la préfecture comptent aussi orienter les entreprises vers les appels à projets portant sur la décarbonation de l'industrie, la transition énergétique, tout comme la culture notamment à travers l'implantation de studios de cinéma.