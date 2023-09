Autoroute A69 Toulouse-Castres : 200 scientifiques se mobilisent contre le projet

« Dans ce collectif à l'expertise reconnue, pas un·e seul·e membre n'est favorable à la construction de l'autoroute A69 », entre Toulouse et Castres. Voici ce que vient de publier le collectif Atécopol, sur son blog, qui réunit 200 scientifiques locaux dont deux membres du GIEC (Christophe Cassou et Jean-Baptiste Sallée). Le premier s'était d'ailleurs rendu en avril dernier à une marche pacifique contre ce projet autoroutier, organisée du côté de Seix (Tarn).

Alors que les semaines passent et que la société Atosca, chargée de mener à bien le projet poursuit ses aménagements, la mobilisation populaire hostile à ce projet semble prendre une nouvelle ampleur. Après que certains aient engagé une grève de la faim depuis plusieurs jours, sans parler de la manifestation devant le conseil régional à Toulouse ce lundi 25 septembre en soirée, c'est désormais au tour des scientifiques locaux de sortir du bois avec la publication de ce texte.

« Voyager en voiture entre Toulouse et Castres émet pour l'instant trois fois plus de CO2 que de le faire en TER et 8 fois plus que de le faire en autocar. Ce facteur pourrait monter à 25 si la ligne ferroviaire était électrifiée. Alors que la France peine à tenir ses propres objectifs climatiques, comment justifier de construire une infrastructure qui entrera en concurrence avec les moyens de transport moins émetteurs ? », écrivent notamment les co-auteurs.