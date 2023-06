RER métropolitain à Toulouse : « il ne faut pas s'échapper ». Une association hausse le ton

« Nous sommes à un moment clé », estime Benoît Lanusse, le président de l'association Rallumons L'Étoile. La structure qui milite pour l'émergence d'un RER à Toulouse depuis plusieurs années n'a certainement pas tort. Comme annoncé par la Première ministre Élisabeth Borne, le préfet de la région Occitanie a reçu le mandat de négociation du volet sur les mobilités pour le contrat de plan État - Région (CPER). C'est cet outil financier qui est privilégié par le gouvernement pour venir co-financer la dizaine de projets de RER métropolitains en France.

Lire aussiRER métropolitains : chaque territoire devra contribuer au financement

Sur un budget global national de près de neuf milliard pour ces volets mobilités, l'État a annoncé que l'enveloppe pour l'Occitanie s'élèverait à 562 millions d'euros. Et c'est dans celle-ci que se trouve le montant potentiel de la subvention à destination d'un projet de RER toulousain.

« Conformément aux priorités fixées par la Première ministre, cet investissement massif concernera prioritairement le réseau ferroviaire, dont les lignes de desserte fine du territoire et le fret, ainsi que les transports du quotidien. Ce contrat de plan permettra d'initier la création des services express régionaux métropolitains (RER) », précise la préfecture d'Occitanie.

Lire aussiL'Etat va dégager 8,6 milliards d'euros pour développer les transports régionaux

Seulement, au niveau national, le gouvernement a annoncé qu'uniquement 800 millions d'euros de ce volet mobilités des CPER seraient fléchés vers ce type de projets. « On peut s'attendre au mieux à obtenir 50 voire 60 millions d'euros pour le RER à Toulouse », estime le président de l'association. Un montant peu emballant qui selon lui trouve sa raison dans la désunion politique affichée par Tisséo, Toulouse Métropole, le conseil départemental de Haute-Garonne et la Région Occitanie.

« À Toulouse, tout le monde est favorable à un RER métropolitain, mais il n'y a aucun accord politique sur ce qu'il doit être. Nous sommes face à un pack désuni dans lequel chacun renvoie la balle à l'autre. Mais cela ne pourra avancer qu'à l'unique condition qu'il y ait un accord partagé par tous », peste Benoît Lanusse.

Un nouveau scénario pour obtenir enfin un accord politique ?

Pour le moment, au mieux, les collectivités concernées se sont partagé les résultats de quelques études, parfois menées conjointement. Dans ce contexte, l'association Rallumons L'Étoile, soutenue par quelques entreprises locales de choix comme Liebherr Aerospace, ont proposé en 2022 aux élus locaux « un scénario pragmatique compatible avec le financement de la troisième ligne » d'instauration et de montée en puissance d'un RER métropolitain à Toulouse.

« Nous avons récemment rencontré une nouvelle fois tous les acteurs du dossier, dont le préfet pas plus tard que la semaine dernière. Nous sommes pleinement conscients des contraintes des uns et des autres, mais il faut avancer. L'AFNT, les connexions gares-métro prévues par la future troisième ligne de métro, etc... c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Notre scénario a fait l'objet d'une quarantaine de voeux politiques adoptés favorablement dans les communes et les intercommunalités. Il ne faut plus perdre de temps et à partir de cet instant, il ne faut pas s'échapper », lance le président de l'association Rallumons L'Étoile.

Lire aussiAFNT : 900 millions d'euros qui ouvrent la voie à un RER métropolitain à Toulouse

Alors pour tenter de favoriser l'émergence d'un consensus politique, la structure a travaillé et présenté aux collectivités un nouveau scénario avec deux échéances, à savoir 2025 et 2029.

Le premier, qui doit notamment venir en aide aux usagers de la route pénalisés par la ZFE selon l'association, prévoit un cadencement à la demi-heure ou à l'heure de 5 heures à 22 heures selon les six verticales imaginées par Rallumons L'Étoile (voir la carte plus haut) en s'appuyant sur l'infrastructure existante. Par ailleurs, ce scénario prévoit un noeud de correspondance toutes les heures à la gare Toulouse-Matabiau, une tarification unique et intégrée bus, vélo, tramway et train, ainsi qu'une réorganisation du réseau bus pour coller au maximum aux arrivées en gare des trains.

Quant à l'échéance de 2029, l'association vise un cadencement toutes les 30 minutes sur toutes les lignes, et de 5 heures du matin à minuit, tout comme un noeud de correspondance RER à la gare Toulouse Matabiau toutes les 30 minutes. L'autopartage et le covoiturage devront également être organisés à toutes les gares. Enfin, ce scénario prévoit aussi au minimum l'aménagement de gares existantes et au mieux la création de nouvelles gares pour un meilleur maillage.

« Nous demandons désormais aux collectivités et à leurs partenaires de mener une première étude de faisabilité technique et financière rapidement et de rendre publique les résultats de leurs évaluations. Ce scénario pourrait aussi faire l'objet d'une large consultation dès le mois de septembre », demande Benoît Lanusse, qui souhaite un accord politique sur un projet de RER métropolitain à Toulouse d'ici fin 2023.

Il y a quelques mois déjà, l'association a mené une consultation publique qui a rassemblé 5.000 participants, avec une très forte attente de l'aboutissement de ce projet notamment de la part des automobilistes et des motards qui ont participé à cette enquête.

Lire aussiTransports : l'Etat met les bouchées doubles pour mettre sur les rails les RER métropolitains