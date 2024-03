Ilya et sa douche écolo dans « Qui veut être mon associé ? » pour s'industrialiser

« Cela va être un gros coup de projecteur comme nous n'en avons jamais eu », s'impatiente Simon Buoro, le cofondateur de la startup Ilya. Avec son associé, Antoine Escande, les deux entrepreneurs ingénieurs seront dans le dernier épisode de la saison de la célèbre émission de la chaîne M6 « Qui veut être mon associé ? » (QVEMA), ce mercredi 6 mars. « Satisfait » de leur passage, mais curieux de découvrir le montage proposé par la production aux téléspectateurs, le président d'Ilya n'en oublie pas pour autant les enjeux qui l'ont amené jusqu'ici : trouver des investisseurs pour industrialiser sa douche écologique.

Fondée en 2018 par ces deux anciens de l'INSA qui cherchaient alors un business à impact, la jeune pousse toulousaine s'est ainsi lancée dans l'univers de la douche, avec la promesse de réduire considérablement notre consommation d'eau pendant ce geste du quotidien. Après plusieurs années de R&D, leur première douche en bêta test a été installée en juin 2023, au sein de la pépinière d'entreprises Pierre Potier, tout proche de l'Oncopole à Toulouse, là où Ilya est hébergée depuis ses débuts.

« Au début, il y a eu le besoin d'informer et d'acculturer les usagers à cette nouvelle manière de prendre sa douche. Mais cette phase de tests nous a permis de découvrir qu'il n'y a pas de frein particulier à l'usage, voire que les personnes apprécient le système », observe l'entrepreneur.

Dans les faits, la douche écologique d'Ilya est une douche cyclique. Autrement dit, elle réutilise en permanence les cinq mêmes litres d'eau (contre 80 litres à usage unique pour une douche classique, selon les deux entrepreneurs). Ce passage à la télévision, sur M6, en prime time, sera ainsi l'opportunité pour le duo de sensibiliser sur notre consommation d'eau. Concrètement, la douche Ilya comporte un bouton pour activer le recyclage de l'eau en fermant le circuit et en stockant l'eau avant de la nettoyer à l'aide d'un filtre et un module UV. L'eau est par la même occasion chauffée pour être réutilisée. Un second bouton permet d'ouvrir le circuit et ainsi de "changer" l'eau.

À la recherche de 300.000 euros

Satisfaite de cette première expérience, l'équipe de quatre collaborateurs de la startup toulousaine prépare actuellement dans ses ateliers une dizaine de douches cycliques pour une nouvelle phase de bêta-test, chez des particuliers, dans un hôtel (Albert 1er à Toulouse) et des locaux d'entreprises (direction régionale de Vinci). Celles-ci doivent être installées à la fin du premier semestre 2024.

« Ces nouveaux modèles seront beaucoup mieux, avec une interface légèrement revue et une maintenance simplifiée, notamment quand il s'agit de changer le filtre. Cette nouvelle phase de tests, avec des usages différents, doit aussi nous permettre de déterminer à quelle fréquence il faudra changer le filtre. Ce sera probablement tous les ans », projette Simon Buoro.

Si l'entreprise s'exerce de manière artisanale pour le moment, elle pense déjà à la suite. En prévision de son passage dans l'émission « Qui veut être mon associé ? », Ilya a ouvert sur son site internet les précommandes pour sa douche écologique, pour lesquelles il est demandé de laisser un acompte de 10 à 50% de la commande.

« Des promoteurs immobiliers et des hôtels notamment sont très intéressés, avec des quantités et des horizons différents, bien que certains en attendent déjà pour la fin d'année 2024. Pour nous, ouvrir notre carnet de commandes est une manière d'anticiper et organiser notre montée en puissance industrielle », justifie le président de la jeune société qui compte là aussi sur le passage dans QVEMA pour récolter quelques retombées commerciales.

L'enjeu pour la startup est de convaincre en quelques minutes un voire deux investisseurs d'investir et de les accompagner dans l'industrialisation de leur douche écologique, avec la volonté de mettre en place un cycle de production made in France. Après une levée de fonds de 42.000 euros en love money auprès de proches, Ilya s'est mise en quête de 300.000 euros pour préparer cette industrialisation et recruter un profil commercial après avoir embauché un ingénieur industrialisation en août dernier.

La production des capteurs accélérée

Cependant, convoqués en octobre 2023 pour le tournage de leur passage dans l'émission, les deux entrepreneurs ont été contraints de mettre en pause leur processus de levée de fonds entamé au début de l'année dernière.

« Nous avions commencé à discuter avec des fonds d'investissements classiques et des business angels et certains avaient montré un fort intérêt. Mais nous avons freiné les discussions pour laisser la place à un voire deux investisseurs de l'émission "Qui Veut être mon associé ?" d'intégrer notre tour de table. Nous savons que nous allons devoir renégocier avec les business angels d'avant l'émission car des choses vont évoluer et peut-être que nos besoins vont changer en fonction des retombées de notre passage sur M6 », fait savoir l'entrepreneur qui a la volonté de ne pas trop diluer son capital.

Antoine Escande et Simon Buoro, qui ont prévu de découvrir leur passage dans QVEMA entourés de leurs proches, ont notamment boosté ces derniers jours la production de leur tout premier produit, le capteur ILO. Ce dernier, universel quel que soit le pommeau de douche et fonctionnant grâce à l'énergie générée par le débit d'eau, permet à son usager de l'alerter par un code couleur quand la consommation d'eau pour une douche devient excessive. Accompagnée par Syselec pour la partie électronique de l'objet, et la Soplami pour sa partie plastique, Ilya a prévu 2.000 capteurs ILO en prévision de son passage dans « Qui veut être mon associé ? » ce soir, après en avoir vendu 700 en 2023.

