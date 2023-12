La startup KOB part à l’assaut du Moyen-Orient avec sa solution de filtration de l’eau

Fondée en 2019, la startup toulousaine KOB, pour Kind of Blue, est spécialiste du recyclage du verre valorisé dans des solutions innovantes de filtration de l'eau. Sa première innovation, le Sandbag est un média filtrant, pour filtres à sable, issu à 100 % de matériaux recyclés. Unique, ce produit, imaginé par des ingénieurs et des experts en génie industriel, peut être utilisée dans quasiment toutes les chaînes de filtration de l'eau des bassins (piscines, fontaines ...), des systèmes d'irrigation agricole ou en préfiltration des systèmes de désalinisation.

En plus de la filtrer, le Sandbag aide à économiser l'eau, une ressource qu'il faut préserver en raison du changement climatique. Contrairement aux produits filtrants classiques qui nécessitent des rétro-lavages fréquents pour éviter le colmatage, la solution de KOB permet de diminuer voire supprimer les rétro-lavages. Le Sandbag permet aussi de faire de substantielles économies d'eau pouvant aller jusqu'à 90 % par rapport aux médias filtrants du marché. Ce sont donc des millions de m3 d'eau qui peuvent être économisés en généralisant l'usage de l'innovation aux nombreux secteurs d'activités concernés : bassins individuels et collectifs, irrigation agricole, recyclage des eaux industrielles, etc.

Une nouvelle ligne de production à Toulouse

Fruit de trois années de R&D, la solution de filtration hydro-économe est composée de bouteilles et contenants en verre recyclés, récoltés auprès d'entreprises. Pour réduire le verre en granules, la startup toulousaine s'appuie sur l'imposition. Protégée par un brevet, cette méthode est moins énergivore que les techniques traditionnelles de recyclage du verre. Une fois réduites, les particules de verre sont conditionnées dans des filets en PET, fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées pour obtenir le produit final, le Sandbag.

« En France, 25 % du verre n'est pas recyclé. Pour fabriquer ce matériau au contenu environnemental très fort, il faut beaucoup de sable et d'énergie. Tout le cycle de vie du verre, de l'extraction du sable jusqu'à sa fin de vie est une catastrophe environnementale. Le réemployer est primordial. Nous développons une forme de particules en verre, beaucoup plus anguleuses que celles que l'on trouve sur le marché. Cela permet de créer les bonnes conditions pour retenir les matières en suspension dans l'eau », explique Frédéric Navallon, cofondateur de KOB.

Fabriqué en petites séries par la société dans la Ville rose, le produit est commercialisé chez quelques piscinistes. La solution complète composée de plusieurs Sandbag est vendue à 240 euros.

Afin de produire le Sandbag à échelle industrielle, la jeune pousse est en train d'installer une ligne de production au sein de ses locaux. Opérationnelle en mars 2024, l'unité a nécessité un investissement de 1,5 million d'euros. Ambitieuse, KOB souhaite conclure des accords de fabrication sous licence de Sandbag et dupliquer son unité ailleurs en France, notamment à Lyon et Nice.

« Cette ligne de production sera aussi une unité démonstration qui va nous permettre de nous projeter à l'étranger et d'avoir un réel impact environnemental », projette le dirigeant.

Conquérir le Moyen-Orient

KOB se tourne ainsi vers le Moyen-Orient pour y exporter sa solution de filtration de l'eau, mais surtout les moyens de la produire localement. Plusieurs pays de cette région du monde, comme les Émirats Arabe Unis ou l'Arabie Saoudite, comptent parmi ceux qui disposent le moins de ressources en eau. Afin de préparer sa future implantation, KOB a diligenté, depuis novembre dernier, un chargé d'affaires, à Bahreïn, tête de pont de la future implantation d'une équipe de développement. Celle-ci viendra compléter l'effectif actuel de sept personnes.

« Au Moyen-Orient, la problématique de l'économie d'eau est encore plus aiguë que chez nous. Par exemple, L'Arabie Saoudite importe le sable pour ses dispositifs de traitement de l'eau et a un besoin de 25 milliards de m3 d'eau. Si elle arrive à économiser rien que 20 % de son eau avec Sandbag, elle comblera le gap entre la demande et la consommation. Notre solution va répondre de manière active aux problématiques de ressources dans ces régions. Nous sommes en discussion avec des acteurs locaux dans plusieurs pays et des visites de notre site de production à Toulouse sont prévues en 2024 », se projette-t-il.

Dans les mois à venir, la mission de KOB est de promouvoir sa solution dans le but de contractualiser des partenariats de fabrication avec des industriels locaux. Pouvant être installées partout dans le monde, clé en main, les unités de production Sandbag amènent une solution bas-carbone de recyclage de verre et d'économies des ressources sable, eau, énergie.

« Nous allons démarrer un partenariat en début d'année avec l'un des leaders de l'irrigation agricole. Nous sommes également en discussion avec des acteurs nationaux de la grande distribution, des distributeurs de produits de traitement de l'eau. Des essais sont en cours chez de potentiels clients comme le constructeur de piscines Diffazur par exemple », révèle le directeur général et technique de la boîte, pour la commercialisation de sa solution en France.

Avec une feuille de route chargée, KOB vise un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros pour 2024 et de dépasser les 5 millions « d'ici trois ans ».