Depuis Millau, il transforme des voiles de bateau en maroquinerie

Sac à main, sac de sport, trousse de toilette, portefeuille, transat, fauteuil, lampe, etc. Depuis près 14 ans, à Millau dans l'Aveyron, Michaël Ladet recycle des voiles de bateau usagées pour en faire des articles de maroquinerie pour femme et homme ainsi que des objets de décoration en tout genre. Les différentes créations sont entièrement réalisées en Occitanie, de façon artisanale.

« J'ai été voilier pendant 10 ans à Port Camargue. Ensuite, je suis rentré dans la sellerie Gaston Mercier où j'ai appris à faire des selles d'équitation de luxe et de la maroquinerie. J'ai ensuite dirigé un atelier de ganterie dans la vallée de la Sorgue. Après la vente de cet atelier, je me suis retrouvé au chômage. Une amie m'a alors suggéré l'idée de faire des sacs avec des voiles de bateaux, comme j'ai pu le faire lorsque j'étais maître voilier, mon activité professionnelle. Dans mon garage, j'ai alors commencé par faire une dizaine de sacs avec des chutes d'anciennes voiles. Les sacs se sont très bien vendus et une première boutique s'est montrée intéressée en Corse. Tout est parti de là », se souvient celui qui a lancé Voilensac en juillet 2010.

Une durée de vie prolongée de dix années

Originaire de l'Île de Beauté, l'artisan conçoit et façonne ses différentes créations en alliant ses différents savoir-faire de la maroquinerie de luxe, de la ganterie et l'art de la voilerie. De son passé dans la voilerie pour bateau, il a conservé un carnet d'adresses qui lui permet de se procurer la matière première, la voile. Imperméable, ultra-résistante et légère, elle est majoritairement composée de polyester auxquels sont ajoutés des matériaux comme le carbone, le kevlar ou le spectre, « des fibres techniques à faible allongement ».

Précurseur dans l'upcycling, ou le fait de donner une seconde vie à un objet ou un matériau dont on n'a plus l'usage, la petite entreprise aveyronnaise transforme près de 1.000 m2 de voile usagée chaque année. Elle recycle également des chutes de toile PVC de l'industrie textile ainsi que les voiles déclassées qui ne remplissent pas le cahier des charges et sont destinées à finir à la déchetterie. En créant du neuf avec du vieux, Voilensac participe à l'économie circulaire. Par le biais d'un sac recyclé, le créateur maroquinier prolonge la durée de vie d'une voile de croisière de 10 ans. Elle est aujourd'hui la seule société française à proposer cela.

(Crédits : Voilensac)

Des demandes de grandes entreprises

Toutes les créations sont réalisées à la main depuis un petit atelier de 70 m2. Il faut compter entre deux heures et demie et trois heures pour produire un sac de sport en voile de bateau. Seul, Michaël Ladet confectionne autour de 1.000 pièces par an. Les différents objets sont vendus sur le site internet de Voilensac. Haut de gamme, made in France, artisanaux et parfois uniques, ils sont affichés à des prix allant de 40 euros pour une trousse de toilette à 300 euros pour un sac.

La petite marque, commercialise aussi ses pièces et noue des partenariats avec des professionnels lors de salons de renommée mondiale spécialisés dans le domaine du nautisme comme les Régates Royales de Cannes, du Multicoque de la Grande-Motte ou encore Escale à Sète. Avec 3 à 5 salons chaque année, ces événements représentent 30 % du chiffre d'affaires de 50.000 euros de Voilensac en 2023. L'entreprise est également positionnée sur le marché du cadeau d'affaires et des créations sur-mesure à la demande des clients qui représentent un cinquième de son activité.

« En ce moment, je fabrique des panneaux de signalisation pour un camping. Pour un client comme Moorings, plus grande entreprise de vente et location de Yatch, catamaran, etc je réalise des sacs de sport qu'ils offrent à chaque personne qui achète un bateau. À la demande d'une entreprise spécialisée dans le domaine de l'éolien, Héliopales, je fabrique une gamme de sacs de travail destinés aux travailleurs sur cordes, les cordistes », explique l'entrepreneur.

Voilensac travaille aussi avec des bâches publicitaires. Elle a noué un partenariat avec le leader européen du BTP, Eiffage, pour transformer les banderoles publicitaires de la course du Viaduc de Millau en sacs qui sont offerts aux employés.