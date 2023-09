Depuis Toulouse, Éternel propose des bracelets en cuir de saumon pour les montres connectées

Des bracelets pour montres connectées Apple Watch en cuir marin, obtenu à partir de peaux de poisson issues de l'industrie agroalimentaire et de la restauration. C'est ce que propose la marque toulousaine Éternel à travers une nouvelle collection nommée Odyssée. Entièrement confectionnées en France, les créations sont réalisées en cuir de saumon, connu pour sa souplesse, sa forte résistance et un grain très fin et régulier. Il est obtenu par tannage végétal afin d'éviter que le cuir ne se dégrade au fil du temps. Pensé pour l'Apple Watch Ultra, Odyssée reste compatible avec toutes les Series d'Apple Watch. Par cette initiative, la petite société contribue à la revalorisation d'une partie des 50 tonnes de peaux de poisson qui sont jetées chaque année en France.

Cette nouvelle gamme éco-responsable en cuir marin vient après une première, Horizon, lancée en 2022. Déclinée en six différents coloris, cette dernière a rencontré un large succès et s'est écoulée à près de 1.500 exemplaires.

« Nous voulions un cuir qui soit à la fois responsable et esthétiquement plus sophistiqué qu'un cuir de vachette qui est certes de qualité, mais qui est lisse et à moins de caractère. C'est alors que nous avons découvert le cuir marin issu de l'industrie agroalimentaire et des restaurants en 2015 », raconte Amaury Hubault, cofondateur d'Éternel.

Des peaux de poissons obtenues en circuit court

Pour se procurer cette matière éco-responsable, la marque toulousaine fait appel à la startup lyonnaise Ictyos, tannerie française spécialisée dans la transformation de peaux de poisson issues de l'agroalimentaire en cuirs marins de très haute facture. L'entreprise sélectionne les plus belles peaux de poissons auprès de partenaires français et privilégie le circuit court afin de limiter un maximum son empreinte carbone. Elle se charge ensuite de les nettoyer de toutes les écailles, graisses et autres résidus avant de les sécher et de les étirer avant l'étape de la coloration. Là, débute alors le travail de maroquinerie. Le cuir marin est transféré à Besançon, au sein des ateliers de Sibra, une manufacture partenaire d'Éternel spécialiste des bracelets de montres depuis une quarantaine d'années.

« Il y a une trentaine d'étapes pour passer du cuir marin au bracelet final comme la découpe, l'assemblage des doublures par de la colle ou la couture par exemple. Le bracelet de cuir marin se travaille très différemment de ceux en cuir bovin. Nous avons réalisé plus de 50 prototypes pour bien s'approprier le matériau. Derrière Horizon, il y a deux ans de R&D et derrière Odyssée il y a 18 mois supplémentaires », explique le directeur général de la société.

Commercialisée uniquement sur le site de e-commerce d'Éternel, la collection Odyssée est disponible en quatre coloris pour hommes et femmes. Disponibles en pré-commande, les bracelets made in France sont affichés au prix de 179 euros.

S'ouvrir aux marchés européens

Lancée en 2018, la marque a été fondée trois associés toulousains Morgan Camilleri, Amaury Hubault et Mathias Paulet. Elle recense à ce jour 150 références de bracelets haut de gamme et de fabrication française pour Apple Watch. Aujourd'hui, les différents modèles d'Éternel sont vendus via son site qui représente ainsi 75 % de son chiffre d'affaires. Les produits de la marque sont également distribués dans près de 50 points en France, chez des revendeurs Apple, des boutiques spécialisées dans le high-tech et le matériel informatique et prochainement sur la célèbre plateforme Amazon.

Éternel compte aujourd'hui huit employés et trois associés répartis entre Toulouse où se situe le siège social et une grande partie de l'activité et un bureau commercial à Paris. Entre trois et cinq recrutements seront réalisés en 2024 sur les parties expédition, montage et service après-vente.

« Avec mes associés, après avoir cherché des bracelets de qualité, en cuir et à des prix abordables pour nos Apple Watch, nous n'avons rien trouvé sur le marché. C'est alors que nous avons donc décidé de créer les nôtres. La France est le sous-traitant historique de la Suisse, pays mondialement connu pour son industrie horlogère, pour tout un tas de choses, comme des pièces de mécanismes, mais également pour les bracelets de montres. Pour faire nos collections, nous travaillons avec ces mêmes experts du bracelet qui sont situés de part et d'autre de la frontière suisse, à Besançon et Annecy. Pour le prix d'un bracelet Apple, il est possible d'en acheter deux chez nous, à qualité égale voire parfois supérieure sur certains cuirs », mentionne le dirigeant.

Après avoir multiplié son chiffre d'affaires par six en 2022 avec près de 20.000 bracelets commercialisés rien que via internet, l'entreprise vise dans les prochains mois un développement à l'international. Elle souhaite ainsi s'ouvrir aux marchés européens à travers des pays limitrophes comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, mais aussi le Royaume-Uni, ainsi que les États-Unis à partir de 2024.

« Aux États-Unis, nous allons d'abord réaliser de la distribution en ligne avec Amazon avant de reproduire le même modèle que l'on a en France. Pour l'Europe, nous avons passé tout le premier semestre 2023 à construire les structures administratives, à augmenter notre production, etc. Nous allons débuter le développement dès la fin de l'année », révèle le chef d'entreprise.

