La Rue des Artisans, ce vendeur en ligne de maroquinerie tarnaise qui grimpe

La petite ville de Graulhet perpétue une histoire millénaire unique et concentre une multitude de compétences connues et reconnues autour du cuir. Créée en 2008 dans le Tarn, la plateforme de e-commerce « La Rue des Artisans » met en avant le savoir-faire de cette petite commune. Véritable précurseur de la vente en ligne de maroquinerie artisanale made in France, elle recense près de 3.000 modèles de sacs, portefeuilles, ceintures, accessoires de bureau et autres produits en cuir réalisés principalement à Graulhet.

« L'objectif était d'offrir et de présenter le canal web aux artisans tout en permettant aux Français qui aiment les beaux produits faits comme il se doit d'y accéder. À Graulhet, j'ai trouvé un vrai microcosme et des savoirs faire exceptionnels dans la maroquinerie. On y retrouve toutes les ressources techniques importantes, des tanneurs aux fabricants de machines en passant par les accessoiristes. C'est l'une des rares villes en France qui concentre une telle verticalité dans un domaine », explique Cédric Donnaint, fondateur de La Rue des Artisans.

Une progression constante

Avec une croissance annuelle comprise entre 15 % et 20 % depuis 2015, l'entreprise affichait un chiffre d'affaires d'un million d'euros en 2022. Durant la période Covid, elle a connu une progression de 80 % de ses activités. La société expédie entre 10.000 et 15.000 colis par an, principalement en France.

Si aujourd'hui les différents produits de maroquinerie de qualité premium sont principalement commercialisés auprès d'une clientèle de particuliers, la société développe également une activité BtoB. Celle-ci représente 30 % de son chiffre d'affaires avec une centaine de commandes de professionnels par an. La Rue des Artisans attire des clients haut de gamme comme la marque d'hôtels de luxe Sofitel et le palais princier de Monaco ou encore le groupe L'Oréal.

« Pour nos clients professionnels, nous réalisons des petites séries entre 10 à 500 pièces. Nous pouvons faire de la personnalisation de produits déjà existants ou de la création de pièces spécifiques avec un produit fini sur-mesure », précise l'entrepreneur.

Une marketplace sans intermédiaire

Le modèle économique de La Rue des Artisans n'est pas semblable à celui d'une marketplace classique comme Amazon ou Etsy. La société commercialise directement les objets artisanaux sur sa plateforme, sans intermédiaire et gère toutes les étapes de la chaîne de valeur, de la mise ligne au stockage en passant par l'envoi de colis et le service après-vente.

« Les artisans travaillent avec nous comme s'ils travaillaient avec une boutique. Soit nous achetons toute la matière première et le savoir-faire d'un atelier et sa main d'œuvre, soit nous achetons le produit fini directement chez les artisans ou sinon, nous fabriquons nous-mêmes dans nos ateliers. Nous n'avons pas un rôle de marketer où nous laissons les artisans mettre en ligne leurs produits sur notre site et gérer toute la vente en échange d'une commission de 10 ou 20 %. Nous avons une vraie relation avec les partenaires et les clients et le sentiment de faire quelque chose d'utile pour tout le monde, de développer le made in France, des emplois avec un savoir-faire qui se transmet de génération en génération », précise le chef d'entreprise.

À l'heure actuelle, la structure travaille avec une dizaine d'ateliers et artisans maroquiniers et dénombre entre 100 et 150 artisans qui fabriquent et interviennent sur les différentes références commercialisées sur le site.

Devenir un leader français

Installée à Graulhet l'entreprise compte cinq employés. Des recrutements sont actuellement en cours sur les parties fabrication, marketing et gestion du site internet. Ce renforcement d'effectif devrait lui permettre de commencer son développement à l'international dès l'année prochaine vers l'Europe ou l'Asie, des marchés friands de produits français.

« C'est quelque chose que je veux faire bien et qui demande une bonne étude et une adaptation des produits aux marchés que l'on veut atteindre. Il ne s'agit pas seulement de traduire le site en allemand pour viser l'Allemagne. Les goûts, les couleurs et les façons de faire sont différents. »

À terme, la TPE qui souffle sa quinzième bougie en 2023 souhaite devenir une référence « dans le paysage français » et gage de qualité lorsqu'il est question de maroquinerie artisanale et de made in France.