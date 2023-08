Coupe du monde de rugby : le Toulousain Hector le Collector va transformer les biodéchets en énergie

Fondée il y a trois ans, Hector le Collector s'est donnée pour mission de récolter et de valoriser les déchets organiques en énergie verte. La startup toulousaine propose aux restaurants, entreprises et commerces alimentaires une solution logistique du premier kilomètre pour la collecte et la transformation de leurs biodéchets, alors qu'aujourd'hui ces derniers sont majoritairement incinérés.

En 2022, le service d'Hector le Collector a conquis plus de 100 professionnels de l'aire toulousaine qui génèrent chacun entre une et quinze tonnes de déchets par an. En tout, ce sont près de 151 tonnes de biodéchets qui ont été collectés pour 105.700 kWh d'énergie verte produite. L'objectif de l'entreprise est de doubler son portefeuille client ainsi que la quantité de déchets organiques récoltés d'ici la fin de l'année 2023.

« Nous sommes déjà à 140 clients à mi-année. Nous sommes dans les bonnes mesures et continuons de grandir. Depuis trois ans, nous avons collecté 340 tonnes de biodéchets. Depuis le début de l'année 2023, c'est 152 tonnes qui ont été collectées. En six mois, nous avons fait 100 % de l'année dernière », se réjouit Quentin Saieb, cofondateur de la startup.

Météo-France, Veolia et Mama Shelter conquis

Comment fonctionne la solution ? La société installe des bacs, conteneurs de collecte chez les professionnels qui souhaitent valoriser leurs biodéchets. Ensuite, l'équipe d'Hector le Collector collecte ces déchets en véhicule électrique. Ces derniers sont alors stockés avant d'être envoyés vers une usine de méthanisation, à proximité de Toulouse, où ils seront transformés en énergie verte. Grâce à une méthode de fermentation, ces derniers vont libérer du biogaz et du méthane. La matière restante est quant à elle utilisée par les agriculteurs comme engrais naturel. Le service est facturé à la collecte. Un passage pour vider les bacs coûte environ 40 euros pour une entreprise et 25 euros pour les professionnels de l'alimentation.

Parmi ses clients la jeune pousse compte ainsi des entreprises comme Groupama, La Caisse d'Épargne ou encore Météo France, mais aussi des hôtels et restaurants comme Le Florida, Mama Shelter, l'établissement de luxe 5 étoiles La Cour des Consuls ou encore le restaurant étoilé les Jardins de l'Opéra.

« Nous avons réussi à convaincre Veolia ce qui est une grande fierté pour nous et une récompense de nos efforts. Cela prouve la nécessité de notre solution. Nous allons chercher des déchets chez le numéro un dans le domaine en France », poursuit le cofondateur de la startup.

À l'avenir, Hector le Collector souhaite attirer des franchises de la restauration spécialisées dans la vente à emporter de repas ou la restauration rapide comme Subway ou Pokawa par exemple.

Des bacs de collecte aux abords des stades

Depuis peu, elle s'adresse également au secteur événementiel et met en place des solutions lors de nombreux événements et salons. Elle était ainsi récemment présente lors de la Foire de Toulouse en avril dernier, au festival de musique Rio Loco ou encore durant la course Corrida Pédestre de Toulouse cet été.

Dans cette dynamique, Hector le Collector a dernièrement été sélectionnée pour proposer des outils de traitement et de valorisation des déchets lors de la Coupe du monde de rugby 2023 qui se tiendra du 8 septembre au 28 octobre notamment à Toulouse, l'une des villes hôtes. Cela implique la mise à disposition de ses bacs de collecte dans les stades et aux abords, mais également dans les fan zones et dans plusieurs restaurants et hôtels partenaires de l'événement.

« C'est intéressant de voir que de grands événements prennent la responsabilité de leur impact et choisissent de mettre des choses en place. Nous allons travailler avec les professionnels et des partenaires sur la récupération des déchets issus de la préparation et des restes de repas et mettre en place des choses pour la collecte des mégots. Notre champ d'action sera plus large que d'habitude. En tant que Toulousains et supporteurs du Stade, c'est une joie incroyable et une immense fierté d'y participer. C'est aussi une belle mise en avant de nos savoir-faire et des valeurs que l'on défend », explique la startup.

Une obligation légale pour tous en 2024

Pour l'instant, Hector le Collector n'est disponible que dans la Ville rose. Mais la volonté de l'entreprise est d'amener son concept hors des murs toulousains dès 2024. Elle souhaite répliquer son modèle dans des grandes métropoles françaises qui ne sont pas dévoilées pour l'instant. De nombreuses demandes émanent de plusieurs territoires comme l'Île-de-France par exemple. Cela se fera très probablement sous forme de succursales « qui appartiendront au groupe Hector le Collector ». « Nous préférons garder le contrôle et ne pas franchiser, mais nous ne sommes pas fermés à une opportunité différente ou à devoir nous adapter sur un territoire en particulier si nécessaire », révèle le président de la boîte.

L'évolution réglementaire à venir devrait accélérer et favoriser son développement. En effet, si aujourd'hui l'obligation de tri à la source des biodéchets ne s'applique que pour les entreprises et les collectivités dont la production annuelle dépasse 5 tonnes, dès janvier 2024 ce volume minimum sera supprimé et l'ensemble de la population, que ce soit les entreprises, les collectivités ou les ménages, devra se doter d'une solution de tri à la source des déchets organiques. À cet horizon et grâce à ce futur cadre légal, l'entreprise vise les 400 points de collecte.

« Toute la population française sera concernée. Nous avons des solutions qui s'adaptent très bien aux professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et aux cantines scolaires et d'entreprises. Nous essayons d'apporter notre expertise, lorsqu'elle est sollicitée, à Toulouse Métropole qui est dans l'obligation de mettre en place des choses pour le grand public. Le marché s'accélère et la demande se fait sentir de plus en plus », constate-t-il.

En pleine expansion

La riche feuille de route de la startup l'encourage à renforcer ses effectifs. Elle, qui emploie actuellement huit personnes, devrait embaucher deux personnes supplémentaires d'ici la fin d'année. « Durant la coupe du monde des profils viendront renforcer l'équipe de façon temporaire », précise l'entrepreneur. Discrète et prudente, la jeune pousse autofinancée par ses deux fondateurs ne communique pas ses indicateurs financiers. Ayant atteint la rentabilité, elle révèle tout de même que son chiffre d'affaires devrait être multiplié par « deux fois et demi » entre l'exercice 2022 et 2023.

« Nous avons validé notre modèle et nos hypothèses. Nos comptes sont à l'équilibre ce qui est une bonne nouvelle pour une jeune entreprise. Dorénavant, nous voulons porter Hector le Collector à l'échelle nationale ! » conclut Quentin Saieb.