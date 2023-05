Zéro déchet : une entreprise de livraison de boissons consignées arrive à Toulouse

Cofondé en 2021, Le Fourgon remet au goût du jour la tournée du laitier de nos grands-mères. Le principe est simple, en un clic, le client peut commander, à travers plus 1.100 références, les boissons de son choix, des biscuits ou encore de la lessive et se faire livrer gratuitement, via des véhicules électriques, à domicile ou au bureau sur le créneau sélectionné. Lors du prochain passage du Fourgon, les livreurs déposent la nouvelle commande et récupèrent les caisses et bouteilles vides. Les bouteilles consignées, elles, seront lavées et re-remplies à chaque utilisation dans leurs entrepôts jusqu'à 40 fois.

« Il y a 40 ans, la consigne faisait partie du quotidien des Français. Nous avons créé Le Fourgon pour lutter contre la logique du "tout jetable" et aider les consommateurs à adopter de nouvelles habitudes de consommation, en proposant une expérience client simple, rapide et pratique », résume Charles Christory, co-fondateur et CEO du Fourgon.

Une arrivée à Toulouse placée sous le signe du circuit-court

L'entreprise lilloise, implantée dans 17 métropoles françaises, investit dans le Sud. Après un lancement à Bordeaux, Le Fourgon s'attaque désormais au marché toulousain. À compter du 9 mai prochain, les habitants de la Ville rose pourront ainsi se faire livrer plus de 350 références de boissons. Les boissons locales seront mises à l'honneur, qu'il s'agisse des bières, du vin, des jus ou encore des sodas. L'arrivée du Fourgon à Toulouse s'organise avec un réseau de partenaires locaux, situés à moins de 150 km de la ville, dans une logique de circuit court.

« Toulouse est une figure de proue régionale, qui possède tous les atouts pour un lancement réussi de notre service : situation géographique et démographique idéale, culture du "consommer local" et du réemploi, producteurs de boissons fonctionnant avec un système de consignes, patrimoine culinaire et terroir viticole mondialement reconnus... Nous souhaitons ainsi apporter des débouchés économiques aux producteurs locaux et continuer de démocratiser le réemploi partout en France », détaille Charles Christory, cofondateur du Fourgon.

Un acte éco-responsable

Avec 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque année en France, « les enjeux écologiques sont plus importants que jamais », clame le dirigeant. Grâce à la mise en place de bouteilles en verre consignées, Charles, Maxime et Stéphane, les co-fondateurs, participent à leur façon à la réduction des déchets. En effet, chaque bouteille réutilisée permet de réduire de 75 % la consommation d'énergie, de 79 % les émissions de CO2 et d'économiser 33 % d'eau. Chaque mois, Le Fourgon ré-emploie entre 400.000 et 600.000 bouteilles par mois, soit plus de 4,5 millions de bouteilles au total. À Toulouse, l'objectif est de réutiliser 200.000 bouteilles par mois d'ici un an.

Au-delà de l'impact environnemental, Le Fourgon, qui compte 190 collaborateurs, souhaite également agir sur le volet social en créant des emplois non-délocalisables, en CDI. Trois salariés devraient dans un premier temps y bénéficier avec l'objectif d'en employer une quinzaine d'ici la fin d'année.

Des consommateurs (re)séduits

Malgré ses deux ans d'existence, l'entreprise à su s'imposer sur ce nouveau marché. Preuve de son succès, 75 % de ses 30.000 clients qui ont essayé Le Fourgon ont repassé une commande.

Désormais, l'entreprise leader du marché, malgré deux concurrents parisiens, souhaite s'étendre encore sur le territoire. Metz, Montpellier, ou encore Saint-Etienne devraient donc voir débarquer Le Fourgon très prochainement. À terme, dans cinq ans, la startup cherche à toucher plus de 60 métropoles dans toute la France, dont la capitale parisienne.