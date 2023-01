Le Toulousain Floatee prévient les noyades d'enfants avec un t-shirt

Dans quelques heures, les deux entrepreneurs Philippe Rouvier et Thibaut Choulet seront en prime-time sur la chaîne M6 dans l'émission « Qui veut être mon associé ? ». Cofondateurs de Floatee, ils comptent sur cette émission pour accélérer leur nombre de ventes. Au cours de celle-ci, des porteurs de projet présentent leur invention, idée ou service devant un jury d'investisseurs et cherchent des conseils et dans l'idéal un financement pour la développer.

Dans son cas, la startup toulousaine Floatee a imaginé un t-shirt anti-noyade, éponyme, qui se transforme en gilet de sauvetage une fois immergé dans l'eau, en cas de chute ou de baignade non-surveillée. Destiné aux enfants âgés entre 18 mois et 6 ans, le Floatee est fait pour être porté du matin jusqu'au soir pendant les activités au bord de l'eau (piscine, lac, etc.) sans procurer la moindre gêne.

En France, les noyades sont la première cause d'accidents de la vie courante chez les enfants. Selon Santé publique France, entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, 22 % des noyades accidentelles ont touché les enfants de moins de 6 ans dont 6 % ont entraîné un décès. Chaque été, environ 500 noyades d'enfants de moins de 6 ans surviennent.

Aujourd'hui des mesures, comme des barrières, des couvertures ou encore des alarmes sont appliquées pour protéger l'accès aux piscines et ainsi prévenir ces accidents. Les enfants sont également équipés de brassards, de gilets ou encore de bouées dans l'eau. Cependant, une fois sur la terre ferme, ils les retirent par souci de confort. Or, la majorité des accidents arrivent lorsque l'enfant n'est pas censé aller dans l'eau.

« En été 2021, j'ai assisté à une noyade qui m'a marqué. Avec mon ami et associé, nous avons alors décidé d'agir. Généralement, lorsque les enfants sont dans l'eau, ils sont équipés et les parents sont à proximité et très vigilants. Une fois hors de l'eau, la vigilance se relâche un peu, les enfants retirent les gilets et brassards qui les gênent et il suffit d'un court temps d'inattention et d'une chute pour que tout bascule », raconte Philippe Rouvier qui a cofondé Floatee en décembre 2021 avec Thibaut Choulet.

Un produit unique sur le marché

Dans les faits, les deux ingénieurs ont ainsi mis au point un système innovant qui permet de transformer, en trois secondes, ce qui paraît être un simple t-shirt en un gilet de sauvetage, dès qu'il est immergé dans l'eau. L'innovation brevetée et conforme aux normes européennes est composée d'un t-shirt à l'intérieur duquel est placé un gilet gonflable, un poumon, de l'épaisseur de deux feuilles de papier, un détecteur qui au contact de l'eau va activer un déclencheur qui va ouvrir une cartouche de CO2 et gonfler le gilet.

Le simple t-shirt se transforme en un gilet de sauvetage, dès qu'il est immergé dans l'eau. (Crédits : Floatee)

« Une fois dans l'eau, le mécanisme se déclenche automatiquement et remonte l'enfant à la surface. Ses voies respiratoires sont maintenues hors de l'eau. Il permet aussi de le retourner sur le dos en moins de cinq secondes quelle que soit sa position dans l'eau, même inconscient. Quand le poumon est gonflé, l'enfant peut bouger dans l'eau pour rejoindre l'échelle de la piscine par exemple. Le cœur de la technologie, le système de déclenchement automatique UML, est déjà largement répandu sur le marché, notamment pour les gilets de sauvetage des professionnels du nautisme. Nous avons seulement demandé au fabricant de le miniaturiser pour l'adapter à notre solution », explique le CEO de l'entreprise.

Après un déclenchement, le système est totalement réutilisable. Il suffit de procéder au remplacement de la capsule de gaz et du détecteur soluble. La société toulousaine a conçu une partie du poumon gonflable taille unique qui peut être conservée tout au long de la croissance de l'enfant, de 18 mois à 6 ans. Seul le t-shirt est à changer lorsque l'enfant grandit.

En plus de protéger des noyades, le Floatee est un t-shirt réalisé à partir de tissus anti-UV, certifiés UPF 50+. Avec des parties dissociables les unes des autres, le t-shirt est lavable en machine et « résiste à l'usure de la vie d'un enfant grâce à des fils et tissus haute performance ».

Assemblé en Occitanie

Conçu et assemblé en Occitanie, le t-shirt anti-noyade complet est commercialisé sur la boutique en ligne de l'entreprise au prix de 149 euros. Lorsque l'enfant grandit, il faudra débourser 59 euros pour un nouveau t-shirt anti-UV.

« Nous recevons les t-shirts en dix parties différentes que nous assemblons dans nos locaux. Les tissus et le poumon gonflable sont réalisés par des entreprises françaises. Le reste, les différemment éléments du déclencheur viennent de Slovaquie et d'Autriche, car il n'existe pas de fabricant de ces produits en France », complète l'entrepreneur.

Une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule a permis à la jeune pousse de prévendre une centaine de pièces entre le 15 novembre et le 21 décembre derniers. Aujourd'hui, Floatee a commercialisé plus de 200 dispositifs anti-noyade.

La startup compte sur sa participation à l'émission « Qui veut être mon associé ? » sur la chaîne M6 pour se développer (Crédits : Floatee).

Vendre plusieurs milliers de produits en 2023

Dans un avenir proche, la jeune entreprise souhaite exporter son innovation en Europe vers des pays qui possèdent des frontières communes avec la France, soit la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. « Nous allons traduire notre site afin que, dès l'été prochain, les habitants de ces pays puissent facilement y naviguer et acheter notre produit », prévoit le jeune entrepreneur.

Floatee a pour ambition de nouer des partenariats qui lui permettront de distribuer physiquement son concept unique dès 2024. La société vise les grandes surfaces spécialisées dans les activités outdoor, le sport et la petite enfance ainsi que les piscinistes.

« Cette année, nous voulons affirmer le fait que l'on a créé un nouveau produit qui était jusqu'à présent le chaînon manquant dans la protection des enfants contre la noyade et de le faire connaître largement. Nous nous sommes donné la possibilité avec nos fournisseurs d'avoir une flexibilité de production de plusieurs milliers de produits et donc de ventes en 2023. »

Floatee finance son développement grâce aux fonds propres des fondateurs, des prêts d'honneur et des concours. Elle souhaite effectuer un premier tour de table fin 2023, notamment pour financer l'étape suivante à l'international et éviter de se faire doubler.

En attendant, la société est en train de renforcer ses effectifs. Après un premier recrutement d'une responsable communication, elle est cours d'embauche d'un technicien pour l'assemblage et devrait engager sur les parties marketing/vente, développement produit et gestion des fournisseurs dans les mois à venir. En tout, la startup devait compter sept employés d'ici fin 2023.