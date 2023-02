Biotech : la multinationale canadienne Premier Tech installe une équipe à Toulouse au sein de TWB

Le géant canadien Premier Tech étend son emprise en France. La multinationale qui produit des engrais et des solutions pour augmenter le rendement des cultures vient d'annoncer l'arrivée à Toulouse d'une équipe d'une dizaine de collaborateurs de sa division Sciences de la Vie. Cette dernière s'installera à plein temps dans les locaux de TWB (Toulouse White Biotechnology), unité mixte de recherche spécialisée dans les biotechnologies.

« La France occupe une pièce importante de notre positionnement mondial puisque c'est le troisième pays, après le Canada et les États-Unis, où nous avons le plus d'effectifs. Près de 500 salariés de Premier Tech sont basés dans plusieurs régions françaises. Nous avons fait le choix de Toulouse car nous n'avions pas trouvé au Québec ce qu'offre TWB avec cette combinaison d'installations, de compétences et de collaborations avec un écosystème », explique Jean Bélanger, président de Premier Tech qui compte plus de 5.000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d'affaires de près d'un milliard de dollars.