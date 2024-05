Vivatech : la Région Occitanie se dote d'un plan intelligence artificielle de "plusieurs dizaines de millions d'euros"

À l'image de son plan hydrogène vert, qui fut précurseur en la matière il y a quelques années, la Région Occitanie veut rester en pointe sur les sujets d'innovation. À l'occasion du Salon Vivatech, un événement des groupes Les Échos et Publicis, la collectivité a annoncé la présentation prochaine d'un plan intelligence artificielle.

« Ce plan sera doté d'une cinquantaine de millions d'euros », précise Jalil Benabdillah, le vice-président de la Région Occitanie, chargé de l'économie, de l'emploi, de la réindustrialisation et de l'innovation.

« Ce sera un montant nouveau et spécifiquement fléché sur l'IA, et pas quelque chose mis bout à bout », insiste Marc Sztulman, conseiller régional et président de Cyber'Occ, le bras armé de la collectivité sur la cybersécurité.

Lire aussiIntelligence artificielle : Macron promet un « fonds d'investissement très significatif »

La collectivité ne veut ainsi pas créer de flou avec la présentation récente d'un plan numérique de 30 millions d'euros pour la structuration de la filière tech dans la région : « Là aussi, l'idée est de réunir et de fédérer la filière intelligence artificielle de l'Occitanie », ajoute le vice-président.

Les laboratoires, les sociétés de transfert de technologie, les startups, les incubateurs et les grands groupes impliqués de près ou de loin dans la filière vont ainsi suivre de près ces annonces attendues le 13 juin prochain, date de la prochaine assemblée plénière au cours de laquelle Carole Delga, la présidente de Région, doit présenter son plan intelligence artificielle aux conseillers régionaux.

Du soutien aux entreprises prochainement

Annoncé au cours du salon Vivatech, cette initiative de la région Occitanie doit rappeler ses efforts en matière de R&D à l'occasion de ce rendez-vous dédié à la tech et à l'innovation. Actuellement, la collectivité consacre 3,7% de son PIB à la R&D, autrement dit 100 millions d'euros au travers de soutiens financiers à des projets ou bien des appels à projets divers et variés.

« L'intelligence artificielle est un champ majeur pour nous (...) Depuis l'Occitanie, nous voulons construire l'IA de demain. L'ambition est d'avoir une approche très transversale de l'IA et s'emparer de tous les sujets autour de cette technologie à ses différents stades de maturité. Par exemple, avant de vendre de l'intelligence artificielle, il faut s'en saisir », projette Marc Sztulman, le "Monsieur numérique" de la collectivité.

Ainsi la Région Occitanie compte accorder une partie importante à la formation pour l'intelligence artificielle de demain, la certification des algorithmes développés et la puissance de calcul pour entraîner ces derniers. Par exemple, la collectivité va débloquer deux millions d'euros pour l'installation d'un calculateur informatique de haute puissance à Toulouse, dans les locaux du CNRS. Des enveloppes financières devraient aussi voir le jour pour accompagner les entreprises qui innovent avec l'IA.

Le cluster ANITI conforté

Une partie « significative » des 50 millions d'euros de ce plan dédié à l'intelligence artificielle en Occitanie devrait être fléchée vers l'institut ANITI, le pôle d'excellence dédié à l'intelligence artificielle basé à Toulouse. Créé il y a cinq ans suite au rapport Villani, la structure vient d'être confirmée et renouvelée par le gouvernement, ce mardi 21 mai.

« Le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé la labellisation d'ANITI dans le cadre de l'appel à manifestations d'intérêt "IA Cluster : pôles de recherche et de formation en intelligence artificielle". Dans son nouveau projet pour l'IA Cluster, ANITI a élaboré un programme ambitieux qui place l'IA dite "de confiance" au cœur de ses travaux. L'objectif est de garantir que les décisions prises par les systèmes d'IA soient explicables, équitables, fiables et robustes, pour permettre leur utilisation, notamment dans les secteurs à haut risque tels que le transport l'industrie du futur et l'environnement », souligne l'université de Toulouse dans un communiqué, membre fondateur d'Aniti.

Lire aussiExclusif. L'institut 3IA à Toulouse, Aniti, va faire émerger sa première startup

Cette labellisation permet à Aniti de décrocher 20 millions d'euros de financements de l'État au total sur les cinq prochaines années. En plus de la part de l'État et de celle du conseil régional, les industriels associés à Aniti, comme Airbus, Vitesco ou Continental, assureront 20% du budget annuel du cluster. Sans aucun doute, le plan régional dédié à l'intelligence artificielle va apporter des moyens supplémentaires à la structure.

« Le plan va nous permettre d'attirer des talents français et étrangers autour de l'IA », commente Serge Gratton, le responsable scientifique d'Aniti.

Comme Toulouse, fort d'un nouveau programme de 19 chaires de recherche autour de l'industrie, des transports et de l'environnement, huit autres clusters IA ont été labellisés, mais pas Montpellier malgré une candidature jugée très encourageante par les services de la Région.

« C'est un échec mais l'écosystème va continuer à exister et nous allons le structurer en débloquant des financements de la Région », promet Jalil Benabdillah.