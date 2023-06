De l'hydrogène blanc dans les Pyrénées ?

La découverte d'hydrogène blanc en Moselle à alimenter les échanges aux Journées de l'Hydrogène dans les Territoires à Pau, les 13 et 14 juin. Certains pensent que les Pyrénées abriteraient même ce nouvel or blanc. Les deux régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, doivent évoquer ensemble la question.