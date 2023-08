Halles de la Cartoucherie à Toulouse : pourquoi une levée de fonds participative

Enfin diront certains ! Mercredi 6 septembre doit avoir lieu l'inauguration des Halles de la Cartoucherie à Toulouse. Cette ancienne friche industrielle en plein cœur de la Ville rose doit ainsi officiellement devenir un lieu de vie à l'image du Darwin écosystème à Bordeaux ou encore du Time Out Market de Lisbonne. Le projet toulousain mêlera commerces, halle gourmande, activités sportives et culturelles et même des espaces de corpoworking par l'intermédiaire d'un accord avec Action Logement.

Seulement, ce projet urbanistique a mis du temps à décoller faute d'un plan de financement solide pendant plusieurs années. Alors, l'annonce récente de l'ouverture d'une levée de fonds participative pour trouver 400.000 à un million d'euros pourrait créer à nouveau des sueurs froides pour les amoureux de ce projet.

« Le financement des Halles de la Cartoucherie est bouclé. L'idée de cette levée de fonds participative est que les exploitants, les usagers et les habitants du quartier prennent toute leur place dans ce projet pour lui donner une dimension supplémentaire. Les entreprises sont aussi appelées à y participer », justifie Jérémie Loevenbruck, coprésident de la SCIC Cosmopolis.

Au travers de la plateforme LITA.co, les intéressés peuvent accueillir des titres participatifs pour un montant minimum de 100 euros. Pour les entreprises qui souhaitent investir un ticket de 20.000 euros ou plus, un dispositif financier est actuellement en gestation du côté des porteurs de projet pour garantir le capital investi tout en promettant un rendement de 5% par an sur sept années.

Une partie importante déjà récoltée

Cette levée de fonds portée par la coopérative Cosmopolis, chargée d'assurer le bon développement du tiers-lieu toulousain, entre dans un plan d'investissement global de 4,8 millions d'euros porté par cette structure. Une moitié de la somme est apportée par des emprunts bancaires, le reste par les exploitants des lieux comme la société coopérative Festa - chargée de l'exploitation de la halle gourmande - et les associés.

Cette somme vient ainsi compléter les 32 millions d'euros déjà investis sur la partie immobilière du projet des Halles de la Cartoucherie. Au total, une dizaine de millions d'euros supplémentaires a été investie pour la partie aménagement et recrutement du personnel (250 emplois directs).

« Dans cette partie aménagement, des acteurs immobiliers comme la foncière Belleville ont apporté 400.000 euros en fonds propres pour soutenir le démarrage. Mais ils n'ont pas vocation à rester financièrement dans le projet. Alors, l'idée de cette levée de fonds participative est aussi d'autonomiser la partie exploitation des investisseurs immobiliers. Par ailleurs, plus la levée de fonds sera importante, plus nous pourrons accompagner des projets supplémentaires et augmenter l'impact social des Halles de la Cartoucherie », commente Jérémie Loevenbruck.

Depuis le 7 août, l'opération a permis de rassembler 430.000 euros et il sera possible d'investir jusqu'au 31 octobre prochain. Les dirigeants de Cosmopolis se fixent maintenant l'objectif d'atteindre les 700.000 euros.

L'épicerie solidaire soutenue

Si l'engouement est au rendez-vous et que le million d'euros est atteint d'ici deux mois, les porteurs du projet de la Halle de la Cartoucherie comptent enclencher l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des lieux. Environ 400 m2 de toiture pourraient accueillir de tels équipements. « Nous avons déjà lancé les études avec Enercoop. Cela représenterait 20% de la consommation électrique des Halles et on diviserait par deux la facture. C'est un projet estimé à 350.000 euros », précise le dirigeant.

Sans plus attendre, face au premier palier des 400.000 euros atteints, Cosmopolis a décidé de soutenir l'association qui va tenir l'épicerie solidaire des Halles de la Cartoucherie à Toulouse, à hauteur de 20.000 à 30.000 euros. « Ce n'était pas prévu, mais le succès de la levée de fonds rend cela possible », ajoute Jérémie Loevenbruck. Le tour de table pourrait aussi permettre de porter un projet transitoire sur cinq ans sur une parcelle de 3.000 m2 dans le cadre d'un AMI lancé par Oppidea, la société publique foncière de Toulouse Métropole. Avant même ses débuts, Les Halles se voient déjà en grand...!

