Aéronautique : l'Américain AMI Metals choisit l'Ariège pour sa première usine en France

Un nouveau venu s'installe dans le paysage aéronautique du Sud-Ouest. L'Américain Ami Metals, grand fournisseur de pièces métalliques, notamment pour un grand nombre d'avions et hélicoptères militaires de Boeing et du programme d'avions de combat multirôle F-35 de Lockheed Martin, a décidé d'implanter sa première usine française dans l'Ariège. Ce centre industriel verra le jour à Varilhes, et sera chargé du stockage, de la découpe et de la distribution de profilés aluminium pour les marchés aéronautiques français et espagnols.

Un accès rapide à l'Espagne et au bassin aéronautique toulousain

AMI Metals recherchait depuis plusieurs mois un site pour implanter son activité en France. Cinq régions de l'Ouest et du Sud de la France avaient été identifiées par la société américaine. La Région Occitanie, à travers son agence de développement économique AD'OCC, a fait visiter plusieurs sites dans cinq départements du territoire. L'entreprise avait un critère strict de disposer d'un site industriel de 10.000 m2 disponible rapidement. Le site ariégeois l'a finalement emporté en raison de sa proximité avec l'Espagne via l'autoroute mais également un accès en une heure au bassin aéronautique toulousain.

« Je remercie AMI Metals d'avoir fait le choix de l'Occitanie pour implanter son activité. A la clé, c'est aussi la création de nombreux emplois. Le futur de l'aéronautique continue de se construire en Occitanie. L'Ariège y participe activement avec la présence de nombreuses entreprises du secteur et plus de 3.000 salariés. L'arrivée d'AMI Metals dans l'agglomération de Foix Varilhes confirme que c'est un territoire industriel attractif », a réagi Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Moins connu que le bassin toulousain pour son activité aéronautique, l'Ariège compte tout de même de grands noms du secteur, notamment le métallurgiste aéronautique Aubert & Duval, qui a annoncé en début d'année un investissement de 75 millions d'euros sur son site de Pamiers pour s'équiper d'une nouvelle presse à forger et se positionner sur les moteurs du futur, ou encore le spécialiste des peintures aéronautiques AkzoNobel qui a lancé un chantier à 22 millions d'euros pour agrandir son site également implanté à Pamiers.

« AMI Metals est fier d'établir une usine locale en Occitanie dans le sud de la France, a commenté Scott Smith, président d'AMI Metals. La France est un marché aérospatial majeur avec des clients de classe mondiale dans les secteurs de l'aviation commerciale, civile, de la défense et du spatial. AMI Metals est l'un des plus grands centres de services entièrement dédiés à l'aéronautique dans le monde. Grâce à notre expertise opérationnelle et à notre nouvelle installation, nous serons parfaitement positionnés pour offrir un service à forte valeur ajoutée à nos nombreux clients en France et dans les pays limitrophes qui ont besoin de s'approvisionner en matières premières. »

Nouvel avenir après la fermeture de l'usine de production de masques

AMI Metals s'implante dans un bâtiment de 10.000 m² qui avait initialement été conçu pour l'usinage de pièces aéronautiques en titane pour le compte de la société aéronautique MKAD puis repris, en 2021, par la société AHG Medical pour la fabrication de masques chirurgicaux face à la crise sanitaire.

Entreprise aéronautique toulousaine centenaire et spécialisée dans la production de rivets, Ateliers de la Haute-Garonne avait réussi en l'espace d'un an son pari de devenir un fabricant majeur de masques en France. Début 2022, l'usine ariégeoise approchait à grands pas de la barre des 30 millions de masques chirurgicaux et FFP2 produits par mois, commercialisés par sa filiale AHG Medical sous le nom Auriol Masques. L'initiative avait même été prise en exemple par Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de l'Industrie, lors d'un déplacement dans l'usine pour montrer des pistes afin de pérenniser cette filière industrielle hexagonale. Mais avec l'effondrement de la demande à la fin de la crise sanitaire, la société AHG Médical a fini par être liquidée en juin 2023.

Le nouveau centre industriel devrait employer 30 personnes au démarrage de l'activité en fin d'année. AMI Metals est une filiale de Reliance Inc qui compte environ 15.000 salariés aux USA et dans le monde.

