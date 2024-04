Aéronautique : Latécoère impacté par les difficultés de la supply chain et de Boeing

« 2023 a continué d'être une année difficile pour Latécoère et pour la supply chain de l'industrie aérospatiale en général », a reconnu Greg Huttner, directeur général de Latécoère à l'occasion de la communication des résultats annuels du groupe.

Latécoère affiche une croissance de 32% de son chiffre d'affaires sur un an pour s'établir à 615 millions d'euros. Une « croissance solide » alors que « l'industrie relance la production après la crise du Covid ».

Pour autant, le pionnier aéronautique toulousain, fondé en 1917 et aujourd'hui centré dans les aérostructures (portes et pièces de fuselage) et les câblages électriques, n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant crise (son chiffre d'affaires atteignait 713 millions d'euros en 2019). Latécoère affiche également un EBITDA (bénéfice avant impôts) négatif de 31,5 millions d'euros pour 2023.

Inflation et tensions sur la supply chain

Le groupe évoque « un environnement difficile, une supply chain fragile avec de nombreux fournisseurs, en particulier dans le segment des aérostructures, qui peinent à monter en puissance et une inflation significative, en particulier sur les salaires, les matières premières et l'énergie ». Latécoère mène actuellement des négociations avec les principaux donneurs d'ordres pour obtenir « des niveaux d'augmentation des prix et de répercussion de l'inflation sur les clients ».

Du côté des cadences, après avoir réduit de 40% sa production à 40 appareils monocouloirs livrés par mois en 2020, Airbus compte fabriquer un nombre d'avions jamais observé dans l'histoire de l'aéronautique en visant 75 avions par mois sur le programme A320 en 2026. Sur les gros-porteurs, l'avionneur européen a décidé d'augmenter la cadence de production de l'A350 à 10 avions par mois en 2026.

« La supply chain est un monde fait de goulots d'étranglement à résoudre », avait estimé, en février dernier, le patron d'Airbus Guillaume Faury.

Lire aussiEn pleine accélération, Airbus reste vigilant face aux tensions sur sa supply chain

Déboires de Boeing

Au-delà des enjeux autour de la montée des cadences d'Airbus qui pèse plus de 35% du chiffre d'affaires, Latécoère est impacté par les difficultés accumulées par Boeing, le constructeur américain représentant 15% de son chiffre d'affaires. Le groupe salue « la reprise du programme B787 » pour lequel il fournit des portes d'avions. Pour autant, le programme long-courrier reste à niveau de production de cinq avions par mois contre douze en 2020 au moment de la découverte de premiers défauts.

Latécoère avait également signé, au dernier salon du Bourget, un contrat avec Boeing pour fournir des harnais électriques et des boîtiers de raccordement sur le 737 MAX, l'avion en pleine tourmente depuis le début de l'année (le rapport d'enquête préliminaire de l'Agence de sécurité des transports (NTSB) a notamment révélé qu'il manquait les boulons censés bloquer la porte du 737 MAX qui s'est détachée en plein vol). Pour ce contrat, la production doit être concentrée sur le site d'Hermosillo au Mexique. Ce dernier site a souffert d'un incendie survenu début février dans le bâtiment abritant l'activité de traitement de surface qui est délestée auprès de partenaires, l'activité d'usinage et de tôlerie, elle, n'a pas été impactée.

Recapitalisation et nouveaux contrats

Ces derniers mois ont été également marqués par une vaste recapitalisation par une augmentation de capital de 124 millions d'euros et une annulation de la dette de 183 millions d'euros. La dette restante s'élevait à 125 millions d'euros fin 2023.

Lire aussiAéronautique : Latécoère veut lever 108 millions d'euros avec son augmentation de capital

Le groupe a par ailleurs décroché de nouveaux contrats significatifs au cours de l'année écoulée. Le sous-traitant aéronautique va fournir les portes passagers et des systèmes de câblage sur la famille A320. Latécoère a également été choisi, en novembre dernier, par l'Américain Boom pour développer l'architecture complète du système d'interconnexion du câblage électrique de son futur avion supersonique. L'équipementier toulousain est aussi embarqué sur les projets d'avions décarbonés avec un contrat signé en octobre avec Deutsche Aircraft pour fournir les portes du D328eco, un avion régional à turbopropulseur de 40 places, et a été retenu en début d'année pour réaliser un assemblage structurel pour le programme de démonstrateur de vol hybride-électrique de RTX.

Lire aussiAéronautique : Voltaero, Aura Aero... Safran engrange les contrats pour l'aviation électrique