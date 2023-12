Le premier supermarché zéro déchet de France, porté par Le Drive Tout Nu, va ouvrir ses portes à Toulouse

Depuis 2018, Le Drive tout nu bouscule le secteur de la consommation. Et cela n'est pas près de s'arrêter. Le premier supermarché zéro déchet de France devrait bientôt voir le jour à Toulouse sous l'impulsion des créateurs de l'enseigne. L'entreprise a annoncé sur ses réseaux sociaux l'ouverture d'un Super tout nu pour le début d'année 2024. Dans ce magasin pas comme les autres, les clients pourront, comme dans un supermarché classique, déambuler dans les rayons, cadis à la main et choisir parmi une multitude de produits locaux, sans emballages ou conditionnés dans des contenants réutilisables et consignés. Jusqu'à présent, ces derniers faisaient leurs courses sur internet et les récupéraient dans un Drive tout nu.

L'établissement s'implantera à Labège, au 380 La Tolosane, dans un bâtiment de 800 m2. Cet emplacement stratégique situé sur un axe passant, à deux pas de la gare de Labège-Innopole reflète la volonté de la startup toulousaine de faciliter l'accès au zéro déchet au plus grand nombre.

« Avec Le Drive, nous adressons 8 % du marché des courses. La livraison à domicile, bien qu'elle soit tendance, ne représente même pas 1 % du marché. À ce jour, nous n'adressons donc pas 91 % du marché des courses. Dans notre mission de démocratiser toujours plus la consommation responsable, il nous fallait aussi proposer une alternative aux supermarchés classiques. Le Super tout nu s'adresse donc aux consommateurs qui aiment faire leurs courses en physique, voir et toucher les produits. Nous nous sommes rendu compte que plein de personnes ne passaient pas commande en dépit du fait qu'ils connaissaient Le Drive tout nu, parce qu'ils n'aimaient pas les drives », explique Salomé Géraud, cofondatrice du Drive tout nu.

« Le Super tout nu va nous permettre d'élargir notre offre avec des espaces boucherie et fromagerie. En drive, il n'est pas possible de vendre certains produits frais pour des raisons de date de consommation. Nous proposerons aussi du pain frais grâce à un partenariat avec une boulangerie toulousaine bio. Le client aura accès à une offre complète au même endroit », ajoute Marie Alsina, responsable communication et marketing.

L'opération a nécessité un investissement de 150.000 euros hors fonds de commerce et devrait engendrer sept créations d'emplois dès l'ouverture.

Ouvrir des Super tout nu ailleurs en France

En attendant cette étape majeure, la société qui fête ses cinq ans est forte de quatre structures qui tournent à plein régime dans l'agglomération toulousaine. Elle possède trois drives à Beauzelle, Balma et Montaudran et un point relais à Labège. Un quatrième Drive tout nu devrait voir le jour, en 2024, dans le sud-ouest de Toulouse. Le Drive tout nu est également présent au-delà de la Ville rose à travers deux drives à Bordeaux et un à Lille.

« L'idée est d'amener les grappes bordelaise et lilloise au même niveau que la grappe toulousaine. Si tout va bien, des Super tout nu pourraient ouvrir dans ces villes et pourquoi pas partout en France », espère Marie Alsina.

« Toulouse est le terrain d'expérimentation, mais nous souhaitons développer chaque grappe territoriale autour de trois à quatre drives plus un Super tout nu », complète la dirigeante qui espère ouvrir une quinzaine de Drive tout nu en dehors de Toulouse dans les années à venir. Depuis peu, Le Drive tout nu propose un service de livraison de courses à domicile dans un rayon de 25 km autour de Toulouse, Bordeaux et Lille. L'entreprise à impact s'appuie sur la plateforme Yper, spécialisée dans la livraison collaborative.

La franchise en attente

En 2021, pour dupliquer son modèle à grande vitesse partout en France, la jeune boîte a décidé de lancer un réseau de franchises. Des premiers Drive tout nu ont alors vu le jour à Lille, Chambéry et Bordeaux. Elle prévoyait un rythme de dix ouvertures de franchises par an à partir de 2023 pour un réseau d'une cinquante établissements concentrés à la périphérie de grandes métropoles d'ici 2026. Aujourd'hui, la feuille de route a été mise en « stand-by » pour des raisons de complexité logistique pour les franchisés, notamment sur la sélection et l'achat de produits locaux bio ou associés uniquement, la constitution d'un réseau de fournisseurs situés à moins de 100 km, la gestion de l'approvisionnement, etc.

« Avec la période de crise que le retail traverse et en particulier dans la consommation responsable, nous avons noté des différences importantes de performance entre nos drives intégrés et les drives franchisés. Nous avons donc décidé d'intégrer nos franchisés les plus prometteurs afin de concentrer nos efforts sur les fondamentaux. Nous y reviendrons une fois les grappes bien établies dans chaque métropole. Celui de Lille, racheté il y a un an, flirte avec la rentabilité. À Bordeaux, nous n'y sommes pas encore », précise la cheffe d'entreprise prudente.

Le projet reprendra lorsque Le Drive tout nu réussira à établir dans d'autres villes françaises son modèle toulousain qui consiste à avoir un hub/centre névralgique logistique autour duquel gravitent quelques drives. « Ensuite, les franchisés pourront se brancher à ce noyau déjà maîtrisé, bénéficier d'une force de frappe et pouvoir se concentrer sur la gestion de leur magasin. Nous reculons pour mieux sauter », indique la responsable marketing.

Le projet familial qui a connu un démarrage fulgurant ne faiblit pas. Le modèle Drive tout nu est désormais adopté par plusieurs milliers de consommateurs en France. L'entreprise qui emploie une quarantaine de personnes devrait clôturer l'exercice 2022 avec une croissance située entre 25 et 30 % à l'heure les marchés du bio et du vrac s'effondrent avec un recul de -20 % et -40 %.