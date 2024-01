Consommation : le Drive tout nu ouvre son capital à ses clients

Après un premier tour de table 500.000 euros en 2020 et un second de 5 millions d'euros en 2022, Le Drive tout nu s'apprête à effectuer une troisième ouverture de capital, cette fois un peu plus particulière que les autres.

Lire aussiLe Drive tout nu lève 5 millions d'euros pour déployer son concept dans toute la France

Quelques jours, après avoir soufflé sa cinquième bougie, la société toulousaine a décidé de permettre à sa communauté d'investir dans l'entreprise à travers une levée de fonds communautaire. La société souhaite réunir la somme de 1,5 million d'euros. 800.000 euros devraient être apportés par des fonds d'investissement, partenaires historiques issus de l'Économie sociale et solidaire et l'autre partie de l'enveloppe sera ainsi réservée à ses clients. Ces derniers pourront investir dans une obligation convertible en actions (OCA) avec un taux d'intérêt de 10 % « qui sera capitalisé à la prochaine levée de fonds », précise l'enseigne.

« Il était important pour nous de réserver une place à notre communauté et nos clients qui sont à la base de notre développement depuis le début. Nous sommes vraiment heureux de permettre aux plus engagés d'entrer dans l'histoire de l'entreprise en possédant eux aussi un petit morceau, de participer à son développement. Nous voulons les remercier en leur donnant les mêmes opportunités d'investissement et de valorisation que les investisseurs professionnels et la possibilité de s'engager encore plus à nos côtés. Nous réinventons la manière de consommer en promouvant le circuit court et là, il y a un côté circuit court de la finance », s'enthousiasme Salomé Géraud, cofondatrice du Drive tout nu.

Un ticket à 100.000 euros

La vente des parts se déroulera sur Crowdcube, plateforme spécialisée dans le financement participatif d'investissement. Les citoyens pourront investir dans le projet à partir de 100 euros. Un prix de départ accessible qui permet « à tout le monde de participer ». Le nombre de parts étant limitées, une période de trois semaines de pré-inscription a d'ores et déjà été ouverte sur Crowdcube afin que les fidèles du Drive tout nu puissent réserver leur part avant le lancement officiel de la campagne « d'ici deux semaines grand maximum ».

« Nous pourrons monter jusqu'à 1 million d'euros maximum pour la part réservée à nos clients. L'engagement est déjà assez fort. Il y a plus de 500 pré-inscriptions avec de très jolis tickets, notamment un à 100.000 euros et plusieurs autour de 1.500 à 3.000 euros. C'est une possibilité pour les gens de s'engager, quels que soient leurs moyens, en épargnant leur argent dans un projet à impact. »

L'opération va permettre au Drive tout nu de développer davantage son impact à Toulouse, Lille et Bordeaux en ouvrant de nouveaux drives et supermarchés. Pour rappel, l'enseigne s'apprête à ouvrir en mars prochain Le Super tout nu, premier supermarché zéro déchet de France. L'établissement, inauguré en mars prochain, s'établira à Labège, au 380 rue La Tolosane, dans un bâtiment de 800 m2.

Lire aussiLe premier supermarché zéro déchet de France, porté par Le Drive Tout Nu, va ouvrir ses portes à Toulouse

Dans ce magasin pas comme les autres, les clients pourront, comme dans un supermarché classique, déambuler dans les rayons, cadis à la main et choisir parmi une multitude de produits locaux, sans emballages ou conditionnés dans des contenants réutilisables et consignés. La société possède déjà trois drives à Beauzelle, Balma et Montaudran et un point relais à Labège, dans l'agglomération toulousaine. Un quatrième et cinquième devraient voir le jour en 2024 à Portet-sur-Garonne et Labège. Le Drive tout nu est également présent à travers deux drives à Bordeaux et un à Lille. Dans le futur, l'enseigne veut poser ses bocaux dans de nouvelles villes en France et « encourager toujours plus de personnes à faire leurs courses en réduisant leurs déchets ».

« L'idée est d'avoir dans chaque métropole trois à quatre drives, un service de livraison à domicile et 1 à 2 supermarchés. Toulouse étant bien établie, le but est de reproduire exactement la même chose à Lille et Bordeaux avant d'aller ouvrir d'autres villes », explique la dirigeante.

Le projet familial qui compte une quarantaine d'employés affichait une croissance située entre 25 et 30 % pour l'exercice 2022 quand les marchés du bio et du vrac s'effondrent avec un recul de -20 % et -40 % cette même année.