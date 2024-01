« Pendant les JO 2024, nous serons une cible pour les cyberattaques » (Baptiste Robert, Predicta Lab)

Brigitte Sor se souvient comme si c'était hier de cette soirée du 12 septembre 2022. « Vers 21h, nous avons reçu une alerte sur une activité inhabituelle sur nos serveurs et jusqu'à minuit, nous nous sommes livrés à une course poursuite avec les pirates informatiques qui ont déconnecté nos serveurs », se remémore la directrice DSIN de l'Institut polytechnique de Toulouse qui rassemble six écoles d'ingénieurs dans la Ville rose. Même si les établissements ne subissent pas de vol majeur de données, cette attaque liée au ransomware AvosLocker, oblige l'INP à engager un énorme chantier de remédiation de ses serveurs pour se mettre à un niveau de sécurité beaucoup plus élevé.

Brigitte Sor est revenue sur la cyberattaque survenue au sein de l'INP de Toulouse (Crédits: Rémi Benoit).

Plus personne n'est à l'abri d'un tel scénario et à cinq mois des Jeux Olympiques de Paris, le hacker éthique toulousain Baptiste Robert alerte sur le risque important de cyberattaque lors de l'événement sportif le plus regardé au monde avec quatre milliards de téléspectateurs attendus, soit plus de la moitié de la population mondiale.

« Nous allons être une cible sur différents thèmes, différents formats pour différentes motivations pendant les JO, c'est une évidence. Il y aura une tentative a minima durant la cérémonie d'ouverture, le moment le plus regardé de l'événement. Il est nécessaire d'endurcir les systèmes et de savoir réagir en cas de crise. Malheureusement, la France n'est pas prête et commence à se réveiller six mois avant. On aurait pu faire mieux avec plus d'argent », a regretté le fondateur de Predicta Lab, société positionnée sur le renseignement en source ouverte (OSINT) à l'occasion de la rentrée économique organisée ce mardi 16 janvier par La Tribune au Meeting Lab à Toulouse.

« Les données des athlètes sont hébergées par le Chinois Alibaba »

Un constat partagé par le président de l'acteur toulousain de la cybersécurité ITrust Jean-Nicolas Piotrowski :

« Pour vous donner un exemple, toutes les données des athlètes sont hébergées par le Chinois Alibaba. Même l'Etat n'était pas au courant. »

Le dirigeant de la PME regrette par ailleurs la concentration des moyens de cybersécurité autour de l'événement autour de grands groupes comme Atos qui a inauguré à Paris un centre de commandement IT pour les JO : « A l'origine, il était prévu que 70% du budget soit gérés par les grands groupes comme Atos et les 30% restants par les PME. Au final, moins de 5% est géré par les PME. »

Jean-Nicolas Piotrowski (ITrust) et Marc Sztulman (Cyberocc) lors de la rentrée économique (Crédits Rémi Benoit)

Un réseau 5G souverain à Toulouse pour plus de résilience

Au-delà des JO, en Occitane, la filière s'organise à Toulouse pour renforcer la résilience des communications notamment lors des grands événements. Lauréat de l'appel à projets européen HI5, Toulouse Métropole va s'appuyer sur son réseau fibre optique métropolitain Zefil et l'opérateur Alsatis pour déployer un réseau téléphonique 5G souverain. « Nous sommes en pleine expérimentation. Le réseau est présent en coeur de ville mais passe également par l'aéroport Toulouse-Francazal, la Prairie des Filtres qui a accueilli la fanzone de la Coupe du Monde de Rugby ou encore par le Meett où par exemple pendant un concert de BigFlo et Oli les réseaux saturent », fait valoir Philippe Mlakar, directeur général de Zefil.

« Les réseaux souverains sont également importants en matière de résilience, complète pour sa part Antoine Roussel, directeur général de l'opérateur toulousain Alsatis Réseaux. Demain en cas d'attaque de cybersécurité sur le CHU de Toulouse, plus aucun agent ne peut passer un coup de fil en cas de coupure de la fibre extérieure. Un réseau 5G dédié apporte une résilience naturelle. »

Philippe Mlakar, directeur général de Zefil et Antoine Roussel directeur général d'Alsatis Réseaux. (Crédits : Rémi Benoit)

Pour sa part, Marc Sztulman, conseiller régional d'Occitanie et président de Cyber'Occ (un organisme régional public spécialisé sur la cybersécurité et dédié à l'accompagnement des entreprises et des collectivités), a confirmé lors de l'événement que la région va accueillir un Campus Cyber, avec la volonté d'en faire un lieu totem en matière de cybersécurité industrielle à Labège.

