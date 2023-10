Aéronautique : Space Aero se réorganise pour aider la supply chain à réussir la montée des cadences

Pierre Perdoux (Airbus) vient d'être élu président de Space Aero et d'autres cadres de Dassault et Safran ont rejoint la structure. L'association est chargée de déployer un nouveau programme pour améliorer la maturité industrielle de la supply chain aéronautique et se préparer aux remontées de cadences spectaculaires projetées par Airbus dans la décennie. Cette démarche pourrait être dupliquée bientôt en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis.