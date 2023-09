Cegelec Défense construit à Toulouse un centre unique au monde pour la médecine de catastrophe

Entre l'explosion de l'usine AZF qui a fait 31 morts et 2 500 blessés en 2001 et les attentats perpétrés par Mohammed Merah en 2012, Toulouse a dû gérer des catastrophes majeures ces dernières années. « Ces événements nous ont permis de faire beaucoup de progrès dans la prise en charge des patients », relevait Vincent Bounes, chef du Samu 31 en septembre 2019.

Ce jour-là, la Ville rose annonçait la création d'un centre de réponse à la catastrophe et l'urgentiste formulait le rêve de voir émerger un dôme de simulation pour mieux se préparer à de futures catastrophes. « Quand on s'entraîne sous le soleil, ce n'est pas du tout les mêmes conditions qu'en situation d'urgence. On n'a pas l'odeur de la chair, du goudron, la fumée ou le bruit, etc. L'idée serait de recréer cette atmosphère dans le dôme pour mieux se préparer. Il pourrait servir aussi pour les personnes victimes de stress post-traumatique », décrivait Vincent Bounes.

Quatre ans plus tard, le rêve de l'urgentiste est en train de prendre forme sur le site de l'hôpital Purpan du CHU de Toulouse. Présenté en mai dernier, dans le cadre de SantExpo, le projet SENS (pour Simulation Environnementale et NeuroSensorielle) vise à mettre en service au printemps 2024 un centre de simulation pour entraîner les professionnels de santé à la médecine de catastrophe dans un environnement ultra réaliste. Le lieu sera aussi ouvert aux patients souffrant de stress post-traumatique qui pourront y venir avec les équipes de psychiatrie du CHU de Toulouse. « En recréant des conditions sensorielles spécifiques, ces patients seront exposés de façon contrôlée à une situation précise, dans l'objectif de diminuer la réaction qui y est associée », précise le CHU.

Écrans géants, simulation de neige et d'odeurs

Un centre unique en son genre à l'échelle mondiale dont la construction a été confiée au Toulousain Cegelec Défense.

« Nous allons intégrer à l'intérieur des écrans de 4 mètres de haut et 12 mètres de large pour y projeter des scènes de catastrophe comme AZF afin de placer les apprenants en situation de stress important. Nous pourrons faire varier la température de 30°C à -5°C, générer de la pluie, de la neige, du vent ou encore des certaines odeurs (sang, cheveux brûlés...). Des véhicules d'urgence pourront y pénétrer et le Samu va se doter d'un fuselage d'hélicoptère », développe Frédéric Tribet, à la tête de Cegelec Défense Mobile Technical Units.

Le centre sera composé d'un assemblage de dix conteneurs aménagés formant une surface totale d'environ 150 m2. Chaque conteneur aura sa spécialité avec notamment une salle de supervision, une salle de cours pédagogique, des espaces de stockage pour faire fonctionner les systèmes de climatisation. D'un montant global de 3,5 millions, le projet est financé par le CHU de Toulouse et la Région Occitanie grâce notamment à un cofinancement européen.

Des hôpitaux mobiles produits en série

Pour réaliser ce projet, Cegelec Défense s'appuie sur son expertise de longue date dans la confection de shelters à usage militaire. La société toulousaine, filiale de VINCI Energies qui a réalisé plus de 74 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, est décrite par son président Gilles Laborde comme « une vieille dame née en 1967 suite à la volonté d'indépendance du Général de Gaulle dans l'optique de se munir d'une capacité de dissuasion ».

Le métier historique de Cegelec Défense est de construire des infrastructures durcies de type bunker pour protéger les systèmes de télécommunications des agressions extérieures pour le ministère de la Défense. Depuis le début des années 2000, elle s'est lancée dans la fabrication d'abris mobiles pour les armées. En pleine crise sanitaire, Cegelec Défense avait livré au CHU de Toulouse une version civile de ces shelters utilisés comme des hôpitaux mobiles. Transportable par un seul camion, le conteneur se transforme en 40 minutes en cinq box d'une surface totale de 68 m2 capable d'accueillir 18 patients en même temps. Tout le matériel d'urgence (respirateurs, bouteilles d'oxygène...) est directement embarqué à bord. Cette prouesse technologique avait été largement relayée dans les médias et sur les réseaux sociaux, y compris par l'Elysée.

Cegelec Défense a livré des hôpitaux mobiles à destination des Samu en France. (Crédits : Cegelec Défense )

Le buzz a retenti auprès d'autres services d'urgence en France. « Nous avons déjà livré des modèles pour les Samu de Nancy, Strasbourg et bientôt Reims », indique Frédéric Tribet. Le concept d'hôpital mobile a suscité des marques d'intérêt également à l'étranger. Des médecins d'Harvard ont ainsi rendu visite aux équipes de Cegelec Défense. Santé Publique France réfléchit aussi à s'en procurer pour les prochains Jeux olympiques de Paris en 2024. Le modèle du CHU de Toulouse est actuellement installé à proximité de la fan zone de la Coupe du Monde de Rugby pour mieux prendre en charge les spectateurs ayant besoin de soins. Par ailleurs, Cegelec Défense a déployé pour le CHU de Toulouse une unité de décontamination équipée de douches pour prendre en charge 80 victimes à l'heure en cas par exemple de catastrophe industrielle.

Pour Gilles Laborde, cette nouvelle activité a le mérite « de montrer les applications duales militaires et civiles » des équipements produits par Cegelec Défense, ouvre à la société de nouvelles portes à l'international et lui permet d'attirer de jeunes talents dans ses effectifs pour qui la création de conteneurs à destination des services d'urgence « donne du sens à leur travail ».