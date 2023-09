Aéronautique : Tarmac Aerosave recrute pour faire redécoller les avions

« Nous sommes toujours face à un goulot d'étranglement puisque quand le trafic aérien repart, toutes les compagnies aériennes et les propriétaires d'avions veulent faire redécoller tout de suite leur avion », fait remarquer Frédéric Denise, directeur commercial de Tarmac Aerosave.

Lancée en 2007, cette filiale d'Airbus, Safran et Suez dispose de la plus grande capacité de stockage d'avions et de moteurs en Europe. Quand les avions ont été cloués au sol durant la crise sanitaire, les parkings de ses trois sites (Tarbes, Toulouse-Francazal et Teruel en Espagne) sont devenus pleins à craquer (la société est passée de 150 à 250 avions stockés entre fin 2019 et fin 2020).

Depuis la reprise du trafic, la société tarbaise est engagée dans une course contre la montre pour faire redécoller ces avions. Une soixantaine d'appareils ont déjà été remis en service. Pour les avions qui ont plus de quinze ans d'activité, beaucoup partent en démantèlement. Tarmac Aerosave récupère 1.000 à 1.500 pièces détachées (calculateurs, trains, commandes de vol, etc) qui vont être réutilisées pour les avions en service et qui sont revendues à des brokers ou des compagnies aériennes. Puis vient le recyclage pur qui permet de donner une deuxième vie aux matériaux (aluminium, titane) et enfin certaines housses ou tissus servent à générer de l'énergie par exemple pour des centrales thermiques. La société recycle jusqu'à 92% du poids total de l'avion.

Tarmac Aerosave récupère 1.000 à 1.500 pièces détachées par avion. (Crédits : Tarmac Aerosave)

Lire aussiTarmac Aerosave veut industrialiser le recyclage des avions

Nouveaux hangars et des capacités de parking étendues

Face aux énormes besoins du secteur, Tarmac Aerosave a dû voir plus grand. Sa capacité de stockage a été étendue pour accueillir au total 280 avions. Le site espagnol de Teruel peut héberger à lui seul 120 places de parking ce qui en fait le plus grand site de stockage d'Europe. Le groupe y a inauguré mi-septembre un nouveau hangar, capable d'accueillir deux avions A380 en même temps. Sur son site historique de Tarbes où est implanté son siège social, une vingtaine de places de parking supplémentaires ont été créées et un atelier pour la maintenance, le stockage et le démantèlement des moteurs a ouvert. À Francazal, Tarmac Aerosave s'est lancé dans une nouvelle activité pour mener des opérations sur les avions d'Airbus finalisés sur la chaîne d'assemblage avant qu'ils ne soient livrés à leurs clients.

Et puis, au printemps dernier, Tarmac Aerosave, Airbus et la ville de Chengdu avaient annoncé la création d'une coentreprise, Airbus Lifecycle Services, devenant le premier centre de services de gestion du cycle de vie des avions en Chine. Le site devrait être livré dans les prochaines semaines et entrer en service en janvier 2024.

(Crédits : Tarmac Aerosave).

Une centaine de postes à pourvoir

Pour faire tourner ces nouveaux moyens de production, le groupe ne cesse d'agrandir ses effectifs. « Nous avons recruté une soixantaine de personnes sur les douze derniers mois », indique Frédéric Denise, directeur commercial de Tarmac Aerosave dont l'effectif a dépassé la barre de 500 salariés. Actuellement, une centaine de postes sont à pourvoir, non sans difficultés. « C'est un challenge quotidien face à la pénurie de compétences qui touche l'industrie au niveau mondial », constate Frédéric Denise.

« Les métiers en tension chez nous, ce sont les mécaniciens, les techniciens aéronautiques également les postes de chef d'équipe pour travailler sur des spécialités très spécifiques à nos activités entre la maintenance associée au stockage des avions, la remise en service des avions et le verdissage de cabine, autrement dit le démontage des habillages et des équipements de bord avant le démantèlement du fuselage. Nous avons aussi des besoins sur la maintenance et le démantèlement des moteurs d'avions », précise Ingrid Perroud, DRH de Tarmac Aerosave.

Ces tensions de recrutement sont rencontrées aussi bien sur le site de Toulouse-Francazal que celui de Tarbes. « À Toulouse, comme le bassin d'emploi est très orienté aéronautique, les candidats ont de nombreuses opportunités, ce qui ne simplifie pas la tâche. Et sur le bassin de Tarbes, la localisation est un peu moins attractive puisque la ville est plus petite et il faut trouver des éléments pour attirer le public dans la région », relève Ingrid Perroud. L'un des éléments mis en avant par le groupe est son positionnement central dans la transition écologique du secteur aéronautique.

Après avoir traversé la France pour participer à une quinzaine de forums emploi, le groupe organisait le 22 septembre dernier à Toulouse son propre job-dating. L'entreprise a noué en parallèle des liens avec Défense Mobilité, l'agence de reconversion du personnel militaire mais aussi avec les écoles professionnelles dispensant des formations en aéronautique. Tarmac Aerosave s'appuie également sur son propre centre de formation pour favoriser les mobilités internes.