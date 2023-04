Toulouse-Doha : Qatar Airways dévoile son programme de vol

Qatar Airways précise les contours de son arrivée dans la Ville rose. La compagnie qatarie reliera pour la première fois Toulouse à son hub, l'aéroport international Hamad de Doha, à raison de trois vols par semaine à partir du 18 juillet.

« Le nouveau vol de Toulouse sera opéré en Airbus A330-200, les mardis, jeudis et dimanches avec un départ de Toulouse-Blagnac à 16h00 pour une arrivée à Doha à 23h30 (heure locale) à l'aller, et un départ de Doha à 8h45 pour une arrivée à Toulouse à 14h40 au retour. La compagnie aérienne a ouvert les vols à la réservation cette semaine, avec des prix à partir de 661 euros », précise la compagnie.

174 destinations depuis Doha

Au-delà de connecter Toulouse avec le Qatar, l'arrivée de Qatar Airways va permettre via des correspondances de relier plus de 174 destinations dans le monde, depuis Doha.

« Nous avons l'opportunité, à travers la mise en place d'une liaison avec Qatar Airways sur Doha, d'offrir 174 destinations pour desservir l'Asie, l'Océanie ou encore l'Afrique de l'Est en une seule escale. D'autant qu'avec son offre tarifaire Qatar Airways va venir bousculer le marché », commentait lors de la présentation annuelle d'ATB Bruno Balerdi, directeur commercial de la plateforme.

« Cette offre s'adresse aussi bien à nos clients français qu'à nos clients internationaux, qu'ils voyagent pour des raisons professionnelles, de loisirs ou personnelles », ajoute Philippe Crébassa, président du directoire de l'aéroport toulousain.

Air Canada lance sa ligne début juin

Le quatrième aéroport régional français accueillera par ailleurs à compter du 2 juin Air Canada qui va ouvrir une ligne vers Montréal à raison de cinq vols hebdomadaires toute l'année. Le lancement de cette ligne, initialement prévue pour l'été 2020, avait été reporté à cause du Covid.

La liaison viendra accompagner le rapprochement des deux capitales aéronautiques dans le sillage de l'alliance entre Airbus et Bombardier. Avec une capacité fret de 70 tonnes par semaine, l'Airbus A330-300 d'Air Canada pourra d'ailleurs transporter en soute de nombreuses marchandises à haute valeur ajoutée dont des pièces pour l'industrie aéronautique, spatiale ou encore des produits agroalimentaires et viticoles. Cette ligne va surtout renforcer les connexions vers l'Amérique du Nord. « Depuis le hub de Montréal, il sera possible de rejoindre les États-Unis, les Caraïbes, le Mexique... Air Canada offre 64 destinations au sein même du territoire canadien et 60 destinations sur le continent américain », précise Bruno Balerdi.

ATB repasse la barre des sept millions de passagers

Ce qui fait dire à ATB qu'avec des liaisons vers 16 hubs, il sera possible de relier avec une seule escale l'ensemble du globe depuis Toulouse. De quoi accompagner le rebond du trafic international alors que l'aéroport Toulouse-Blagnac a dépassé les sept millions de voyageurs l'an passé, soit 73% du trafic de 2019 et entend retrouver son niveau d'avant crise en 2025.

De son côté, Qatar Airways a annoncé par ailleurs la reprise des vols entre Nice et Doha à partir du mois de mai avec quatre vols hebdomadaires ainsi que l'ouverture d'une nouvelle ligne au départ de Lyon avec là encore quatre vols par semaine.