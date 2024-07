Réindustrialisation : la région Occitanie officiellement propriétaire de l'ancienne fonderie SAM

C'est officiel, la région Occitanie amplifie son parc immobilier. Depuis ce jeudi 11 juillet, elle est officiellement la propriétaire de l'ancienne fonderie SAM, à Decazeville, dans l'Aveyron après avoir signé l'acte de vente définitif. Plus précisément, il s'agit de l'Agence Régionale Aménagement Construction, l'ARAC, qui est la détentrice de cet actif de 14.000 m2. « Je suis satisfaite de voir, enfin, aboutir cette procédure d'achat qui a été trop longue et semée d'embûches », commente Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie.

Après avoir racheté le matériel industriel situé à l'intérieur du lieu à la fin de l'année 2023 (fours à fusion, une dizaine de ponts roulants, des systèmes de refroidissement, etc.), la collectivité a mis 420.000 euros sur la table pour prendre possession des lieux. En janvier 2024, La Tribune révélait alors qu'un accord avait été trouvé autour de 460.000 euros, après d'âpres négociations avec l'État et les désormais anciens propriétaires chinois, en raison de la liquidation prononcée concernant la fonderie SAM.

« Une bonne affaire » face au potentiel foncier du lieu, d'après les services à la manoeuvre dans ce dossier, qui va permettre à la collectivité de soutenir davantage les projets industriels susceptibles de s'implanter ici.

« AD'OCC et l'ARAC lancent dès à présent la commercialisation du site pour permettre à une ou des entreprises de réinvestir les lieux. Dans cette perspective, un travail a d'ores et déjà été engagé pour détecter des industries en recherche de site et démarcher des industriels stratégiques. A ce stade, les pistes restent confidentielles. Par ailleurs des discussions sont en cours avec des entreprises de la Mecanic Vallée à la recherche de foncier pour étendre et développer leurs activités, avec des start-ups à fort potentiel qui recherchent des sites pour industrialiser leurs solutions, etc », détaille la collectivité.