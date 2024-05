Industrie : Nanomade va installer à Toulouse son usine pour ses capteurs tactiles

La réindustrialisation est en marche dans l'agglomération toulousaine. Après l'annonce des arrivées prochaines de l'Estonien Skeleton Technologies pour ses activités R&D, ou encore Allozymes et l'ouverture de sa filiale européenne, un nouvel acteur industriel va doper sa présence à Toulouse. L'entreprise innovante Nanomade va faire sortir de terre dans la Ville rose, et plus précisément le secteur de l'Oncopole, son usine pour la production de capteurs tactiles.

« Nous aurons au total 500 mètres carrés. La moitié sera dédiée au bureau d'études, l'autre moitié au laboratoire et à l'unité de production (...) D'une société technologique, nous passons le cap vers une société innovante et industrielle », confie Olivier de Tremaudan, le président et cofondateur de Nanomade.

Jusqu'à présent, l'entreprise toulousaine, qui emploie une quinzaine de collaborateurs du côté du parc technologique du Canal au sud de l'agglomération, parvient à produire et livrer « de manière artisanale » 20.000 capteurs chaque année. Avec cet investissement, qui repose sur l'automatisation des quatre étapes de production, Nanomade espère franchir le cap du million d'unités produites dès 2025. « Nous allons déménager cet été, nous recevons les machines en septembre et nous comptons lancer la production à compter de janvier 2025 », poursuit celui qui a repris la société en 2019, avec son associé Jean-Claude Rassou. Ainsi, la startup toulousaine espère diffuser bien plus largement ses capteurs disruptifs et innovants qui ont déjà séduit Airbus, Safran et des industriels automobiles...

Trois millions d'euros d'investissement

Pour mémoire, l'essence même du projet repose sur une technologie quantique. Ce que présente Nanomade comme une « innovation de rupture » repose sur une encre chargée en nanoparticules brevetée, qui transforme n'importe quelle surface (plate, courbe, rigide, souple, opaque ou transparente) et n'importe quel matériau (métal, plastique, bois, cuir, tissu, etc.) en un support interactif intelligent.

« Nous développons des nanocapteurs de déformation, qui disposent in fine d'une très grande sensibilité à la force. C'est une technologie très appréciée notamment pour concevoir de nouvelles interfaces homme-machine. Nous utilisons ainsi l'effet tunnel pour mesurer la déformation de la structure, permis grâce à notre encre qui repose sur un secret industriel », présente Olivier de Tremaudan.

Fondée en 2009, en se basant sur des travaux et une innovation issue du Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets (LPCNO) de Toulouse, Nanomade est aujourd'hui propriétaire d'une vingtaine de brevets. Au total, six millions d'euros ont été investis dans le développement technologique. Pour son projet industriel, l'entreprise toulousaine vient de boucler un tour de table de trois millions d'euros, auprès de business angels issus de l'industrie aéronautique et de l'industrie automobile, dont elle préfère taire les noms pour le moment. « Ce sont des dirigeants ou d'anciens grands patrons de ces secteurs, qui par conséquent crédibilisent notre projet », lâche l'ingénieur de formation, présent avec sa société au salon Vivatech, un événement du groupe Les Échos et Publicis.

Pour accompagner le lancement de son usine, Nanomade compte recruter dix personnes dans les 24 prochains mois, une vague de recrutements financée par cette levée de fonds. Néanmoins, la société va déjà accueillir sans plus attendre un directeur industriel et qualité pour opérer ce tournant et préparer la forte hausse de production attendue prochainement.

Deux nouvelles collaborations industrielles majeures

Nanomade, qui va aussi embaucher un directeur du marketing, vient notamment de remporter un important contrat avec un équipementier automobile, dont elle ne peut dévoiler le nom. « Il s'agit de la création d'une interface homme-machine sur la structure du siège d'une gamme de véhicules, pour un équipementier automobile. À partir de 2027, rien que pour cette collaboration, nous devrons produire 250.000 capteurs par an », fait savoir le président de Nanomade.

La jeune pousse industrielle toulousaine, sous-traitant de rang 1 dans l'industrie aéronautique et de rang 2 dans l'industrie automobile, a aussi signé un contrat majeur avec un équipementier automobile américain et Nanomade compte sur cette collaboration pour tisser sa toile aux États-Unis. « L'entreprise aspire à étendre son réseau de partenaires et clients aux Etats-Unis et en Asie, deux marchés incontournables de l'électronique », souligne la PME dans un récent communiqué.

Avec cette évolution majeure de sa structure et ses premières collaborations industrielles majeures, Nanomade compte dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires dès 2026. Le cap des 10 millions d'euros est attendu dans cinq ans.

