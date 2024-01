Aéronautique : dans les coulisses de l'assemblage du premier VTOL à taille réelle d'Ascendance

Dans un hangar fraîchement construit, une aile en résine avec deux hélices est accrochée à une structure métallique, pour y subir différents tests. Il s'agit ni plus ni moins d'une des quatre ailes, à taille réelle, qui composeront le futur VTOL de la startup toulousaine Ascendance, ATEA. « L'aile est installée sur son banc de test. Nous y observons l'aérodynamisme de l'élément et le bruit en conditions réelles », décrit Jean-Christophe Lambert, le cofondateur et CEO d'Ascendance, qui mène la visite. Un point important pour la startup toulousaine, puisqu'elle promet à ses clients, sensibles sur ce point dans le cadre d'un usage urbain, que son petit avion sera beaucoup moins bruyant qu'un hélicoptère.

Si au premier coup d'oeil, rien ne semble devoir faire l'objet d'une grande vigilance, l'accès à cette première salle, la plus importante du lieu, est très réglementée. « Nous disposons ici d'une puissance électrique de 1,2 mégawattheure. On y fait de l'électronique de puissance. C'est un site qui a été pensé pour développer les bancs d'essais d'une aviation beaucoup plus électrique », poursuit le dirigeant. Nous nous trouvons au sud de Toulouse, plus exactement à l'aérodrome de Muret-Lherm, là où Ascendance a fait le choix d'y faire construire sa seconde implantation, en plus de son siège social basé dans le quartier de Toulouse Aerospace.

Ascendance dispose déjà d'une aile à taille réelle, en résine, dans son nouveau site de Muret (Crédits : Rémi Benoit).

« Nous avons réceptionné le site en avril dernier. Il est destiné à accueillir tous nos bancs de test et tous les essais en vol et au sol du premier VTOL. C'est un site pré-industriel où sera assemblé notre premier prototype à l'échelle dans le courant de l'année 2024 », fait savoir Jean-Christophe Lambert, cofondateur et CEO d'Ascendance.

Difficile de s'y tromper. Cette première grande salle, la plus importante des lieux, dispose d'un grand treuil électrique au plafond pour avoir la possibilité de déplacer les éléments à taille réelle - en cours d'acheminement - du premier VTOL d'Ascendance. Par ailleurs, face au banc de tests de son aile, le nouvel acteur de l'industrie aéronautique dispose d'un accès direct à la piste derrière une imposante porte coulissante.

« Nous avons à notre disposition ici une piste de 1.100 mètres de long, des zones de dégagement importantes et un trafic très limité. Ce sont des conditions idéales pour nous. Nous avons fait beaucoup d'essais et de simulations donc nous avons des certitudes, mais le premier VTOL assemblé restera un prototype et il faut donc être prévoyant », commente l'ancien ingénieur chez Airbus.

Le site de Muret sera LE lieu du premier assemblage du VTOL hybride conçu par Ascendance (Crédits : Rémi Benoit).

Derrière la porte coulissante du site industriel, Ascendance d'un accès direct à la piste actuellement utilisé par les étudiants de l'Enac (Crédits : Rémi Benoit).

Un banc de test impressionnant

En plus des 400 mètres carrés dédiés aux bureaux et qui accueilleront 20 collaborateurs à terme, Ascendance dispose sur place de 800 mètres carrés de zone technique. Attenante à ce premier hall, une seconde pièce, accessible par une petite porte, qui dispose elle aussi d'un accès à la piste de l'aérodrome, est envahie par une imposante structure métallique.

Lire aussiAéronautique : Ascendance Flight Technologies ne cesse d'attirer grands noms et talents de la filière

« C'est notre plus grand banc d'essai. Il existe depuis plus de deux ans et il en est à sa quatrième version. Il y en a pour plusieurs millions d'euros d'investissement, mais avec lui, nous réalisons 80% de nos protocoles d'essais. Nous avons testé dessus déjà plusieurs éléments à l'échelle du futur VTOL, comme le système de gestion de l'hybridation de l'avion développé en interne. Cet équipement permet de simuler des phases de vol avec différents niveaux de puissance en fonction des paramètres analysés, sur quelques secondes, plusieurs minutes voire des heures », fait savoir le CEO.

De ce point de vue, l'envergure de l'avion développé par Ascendance - qui sera capable de transporter cinq personnes dont le pilote - se devine facilement (Crédits : Rémi Benoit).

Face à cette structure dénommée Gaia, en prenant de la hauteur grâce à une petite échelle à disposition, la vue est encore plus impressionnante. Décollé du sol, on devine assez facilement ce à quoi ressemblera le VTOL d'Ascendance et l'envergure de ce futur avion au poids annoncé de deux tonnes. « Je pense que peu de startups qui ont des moyens d'essais comme nous en avons. Nous avons une culture du test très poussée », insiste Jean-Christophe Lambert.

Si l'entreprise toulousaine a déjà testé quelques éléments à l'échelle, d'autres doivent ou sont déjà arrivés. Par exemple, Ascendance a réceptionné à Muret les futures turbines en provenance d'une startup partenaire française dont le nom n'a pas encore filtré. Les batteries finales pour alimenter le système hybride sont quant à elles attendues au mois de mai. Pour mémoire, le VTOL d'Ascendance sera avant tout hybride et aura une capacité de 400 kilomètres en utilisant des batteries électriques pour les phases de décollage et atterrissage verticaux, avant que les moteurs thermiques, qui à terme pourraient fonctionner avec du sustainable aviation fuel (SAF), prennent le relai en vitesse de croisière (200 km/h maximum). En plus des batteries apportées par Evolito Ltd, l'aérostructure, produite par le groupe Solvay et Airborne est attendue pour le début du second semestre 2024 dans les nouveaux locaux d'Ascendance.

Lire aussiSalon du Bourget : Ascendance Flight Technologies lance la commercialisation de son système de propulsion hybride avec Daher

Tout le système logiciel de l'aéronef a été développé en interne par les équipes d'Ascendance (Crédits : Rémi Benoit).

Un apprentissage en cours sur l'assemblage

L'éclaircissement autour de ce calendrier des livraisons matérialise un certain pivot pour la startup toulousaine, qui passe d'une jeune pousse fondée en 2018 concentrée sur de la R&D jusqu'à présent à une startup bien plus industrielle désormais.

« La société amorce l'industrialisation de l'avion. Nous entrons dans une période où nous allons beaucoup apprendre sur l'industrialisation. C'est le grand enjeu en interne pour 2024. Tout le monde attend la finalisation de cette première intégration dont les clients, qui vont attendre pour figer leur carnet de commandes », estime Jean-Christophe Lambert.

Jean-Christophe Lambert recevra le directeur général de l'Aviation civile le 25 janvier dans son nouveau site (Crédits : Rémi Benoit).

Après une méga commande de 310 VTOL officialisée au dernier salon du Bourget en 2023, Ascendance dispose de 555 avions pré-commandés à date, avec des clients aux profils différents. Avec son nouveau site à Muret, la startup toulousaine s'attend à assembler à terme sur place une vingtaine d'avions chaque année. Mais la jeune pousse fondée en 2018 travaille déjà sur la création d'une nouvelle usine de plus grande envergure, dédiée à l'assemblage en série de ses avions. Ces douze derniers mois, la startup a levé plus de 34 millions d'euros, ce qui lui permet de préparer sereinement cet horizon selon sa direction.

Lire aussiSalon du Bourget : Ascendance Flight Technologies enregistre une commande colossale de 310 VTOL

Une fois cette délicate étape du premier assemblage passée, les 80 collaborateurs d'Ascendance (qui seront rejoints par 40 nouveaux salariés en 2024) devront franchir un nouveau cap majeur : le premier. Nous travaillons déjà avec deux pilotes d'essai, qui s'exercent actuellement au simulateur sur notre avion . Une première phase de tests en vol au cours de l'année 2025. Ce qui basculerait cet acteur de l'industrie aéronautique dans une nouvelle dimension.