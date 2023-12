Usine Bosch de Rodez : la direction du groupe a fait trois propositions pour l'avenir du site

C'était une échéance attendue avec une certaine impatience par les près de 800 salariés encore présents au sein de l'usine Bosch de Rodez. Après une réunion la veille avec les élus locaux, la direction de l'équipementier allemand était dans la capitale de l'Aveyron, au sein de l'usine, pour rencontrer les représentants du personnel. « Nous avons eu une première réunion avec les syndicats le matin, une prise de parole devant les salariés, puis un second point avec les syndicats dans l'après-midi », a retracé une porte-parole du groupe Bosch présente sur place.

L'enjeu de ce déplacement était clair : offrir des perspectives industrielles d'avenir à ce site qui a fait l'objet d'une suppression de 700 postes en 2021 et qui, dernièrement, s'est vu annuler sa conversion vers l'hydrogène en raison d'un manque de visibilité sur les débouchés commerciaux potentiels, comme révélé par La Tribune en juin dernier, après avoir pourtant investi 15 millions d'euros sur le site ruthénois pour ce projet dénommé « Fresh2 ».

Dans les rangs des syndicats, on ne croit pas à la relance de ce projet de diversification à hydrogène alors qu'il devait sécuriser 250 équivalents temps plein jusqu'en 2028, soit la moitié des emplois que doit maintenir l'usine Bosch de Rodez à cette échéance après la réduction des effectifs définie par « l'accord de transition » signé entre la direction et les représentants du personnel fin 2021.

Par conséquent, celle-ci est venue faire « trois propositions » aux salariés ce mardi 12 décembre, « dans un contexte économique difficile et incertain pour l'industrie automobile », précise-t-elle. Il y a quelques heures, cette même direction a annoncé la suppression de 1.500 postes en Allemagne.

La première de ses propositions consiste à maintenir les activités de diversification engagées et particulièrement l'internalisation à l'usine de Rodez de certains produits autrefois sur d'autres sites du groupe, ainsi que l'activité de conseil en industrialisation et ingénierie proposée par les ingénieurs du site. Ils ont, par exemple, accompagné la startup toulousaine Hycco dans la définition de ses besoins de sa première usine pour la production de ses plaques bipolaires pour la mobilité à hydrogène. Ces deux activités, qui ont nécessité une vingtaine de millions d'euros d'investissement sur place, sécurisent aujourd'hui une centaine d'emplois.

Selon plusieurs sources syndicales, les prises de parole des dirigeants ont été très mal accueillies par les salariés présents sur le site et réunis dans une salle pour écouter les discours. Certaines huées ont même été lancées, tandis que d'autres salariés ont préféré prendre la parole pour partager leur mécontentement et leur inquiétude.

« Nous sommes en soins palliatifs et on nous donne des pansements dans le moteur thermique pour donner à manger aux salariés jusqu'à la fin de l'accord. La direction accompagne le site de Rodez vers une mort industrielle et non pas vers une transformation pour le pérenniser », critique Stéphan Roumenc, délégué syndical chez SUD au sein de l'usine, qui a participé aux échanges.