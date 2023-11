Le Comptoir des pharmacies lève 3,5 millions d’euros pour conquérir davantage d'officines

Fondée en 2016 pour simplifier la gestion des officines, Le Comptoir des pharmacies a rapidement évolué pour devenir une puissante communauté pharmaceutique. L'entreprise toulousaine vient de boucler une levée de fonds de 3,5 millions d'euros. Les investisseurs sont l'entrepreneur Marc Adamowicz en partenariat avec SideAngels, un fonds d'investissement qui suit la startup depuis ses débuts, ainsi que ses clients historiques : les pharmaciens. Ces derniers ont contribué à près de la moitié du tour de table.

« Cette levée de fonds s'est faite en deux parties, 1,5 million d'euros en 2020 et 2 millions d'euros en 2023. Parmi nos pharmacies clientes, sept très engagées ont participé à l'opération. C'est comme un tampon qui certifie que notre service, notre positionnement, et la qualité de notre travail depuis 2016. On voit que nos projets sont en phase avec les attentes des pharmacies », réagit Ivan Mittler, cofondateur du Comptoir des pharmacies.

Des économies conséquentes

Le Comptoir des pharmacies réinvente la gestion officinale grâce à une marketplace spécialisée. Avec, la plateforme toulousaine facilite la gestion des stocks, optimise les processus d'approvisionnement et renforce la santé financière des pharmacies. Elle offre, en un seul outil, des services de gestion et de groupement des achats, d'optimisation des stocks ainsi que la possibilité d'échanges et de reventes de marchandises entre officines. Elle permet dès lors de simplifier la gestion et l'approvisionnement pharmaceutique, de limiter le gaspillage de médicaments ainsi que les pertes sèches pour les professionnels. La startup se positionne comme un partenaire indispensable pour les pharmaciens et les fournisseurs, ouvrant la voie à une gestion officinale moderne.

« Une pharmacie gère plus de 6.000 références ce qui est complexe et réclame du temps. Notre but est de fluidifier et faciliter l'achat et la gestion de ces produits afin que les professionnels aient une meilleure santé financière et accordent un maximum de temps à leur patientèle. Tous les acteurs de la distribution pharmaceutique se rencontrent sur notre plateforme, les pharmaciens, les centrales d'achat, les grossistes, les laboratoires, etc. Les pharmaciens peuvent y trouver tous les produits dont ils ont besoin à des meilleurs coûts. Ils pourront aussi y vendre leurs surplus de stock au lieu de les jeter et de perdre de l'argent. C'est bien pour leur trésorerie, leur marge et le côté RSE. Par exemple, sur une pharmacie moyenne, nous sommes capable de faire gagner 7.000 à 15.000 euros de marge supplémentaire par an. Cela correspond à une augmentation moyenne de 20 % du résultat net par an », détaille le jeune chef d'entreprise.

Améliorations techniques

Par le biais de cette augmentation de capital, la jeune société souhaite accélérer son développement de façon à acquérir de nouvelles parts de marché. Cela va passer par l'amélioration et le renforcement de la plateforme sur le plan technique afin d'y apporter de nouvelles fonctionnalités comme l'automatisation des achats par exemple.

« Nous allons récupérer des données et informations chez les pharmacies par l'algorithmie ou le machine learning pour mieux les accompagner et leur indiquer quoi acheter et à quel moment. »

La levée de fonds permet également à l'entreprise de renforcer ses effectifs. Ces derniers mois, cinq personnes ont rejoint l'équipe sur les parties technique et accompagnement client portant ainsi le nombre de salariés du Comptoir des pharmacies à 26. Deux recrutements supplémentaires sont prévus pour fin 2023 voire début 2024.

Séduire toutes les pharmacies de France

Aujourd'hui, près d'une pharmacie sur deux en France est inscrite sur Le Comptoir des pharmacies, soit 11.000 établissements. Chaque année, la place de marché enregistre autour de 1.000 nouveaux clients.

« Dans chaque département français, au moins 100 pharmacies sont inscrites sur notre marketplace. Nous avons un très bel effet de bouche à oreille. Nos clients sont nos meilleurs commerciaux », affirme-t-il.

À terme, la startup souhaite convaincre la totalité des 21.000 officines françaises. En attendant, dans les 24 prochains mois, Le Comptoir vise 2.000 à 3.000 pharmacies supplémentaires. Pour l'entreprise, l'objectif est double : augmenter son nombre de clients et « maximiser l'utilisation » de la plateforme par ces derniers.

Discret, Le Comptoir des pharmacies ne révèle pas ses résultats financiers. Tout de même, la société toulousaine annonce vouloir multiplier par deux le nombre de transactions réalisées sur sa plateforme sur les deux prochaines années. Elle génère du chiffre d'affaires grâce à des commissions « de 3 % pour l'acheteur et de 6 % pour le vendeur » qu'elle touche sur chaque transaction ainsi qu'un nouveau service d'accompagnement personnalisé d'achat et de gestion des stocks accessible via abonnement.

Avec une certaine expertise acquise dans la gestion des stocks et l'échange entre officines, Le Comptoir des pharmacies envisage dans « les prochaines années » de proposer son outil au-delà de l'Hexagone. Dans cette optique, la jeune pousse est déjà en discussion avec des acteurs européens, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.