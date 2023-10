Archea double sa surface de production pour maintenir sa croissance sur le marché de l'aménagement intérieur

Un bond en avant. Afin de maintenir sa croissance, le créateur et fabricant d'aménagement moyen-haut de gamme toulousain Archea vient de doubler la surface de son unité de production située à Saint-Sulpice-la-Pointe​ dans la Tarn à 3.000 m2. Pas moins de 2,6 millions d'euros ont été investis dans cette extension ainsi que dans l'achat de machines neuves (plaqueuses, scies, perceuse, etc.) qui vont lui permettre d'assurer un délai de livraison plus court sur l'ensemble de son réseau.

« L'outil répond aux besoins et aux exigences du marché en termes de volume de production, de qualité, de logistique et d'innovation. Les choses évoluent sans cesse, il faut s'adapter aux besoins de la clientèle et cela passe passe par un outil industriel au top et à la hauteur de notre charte de qualité. Nous avons une certaine expérience du réseau et du marché qui ne nous empêche pas de nous remettre en cause chaque année », explique Philippe Perlemoine, directeur du développement d'Archea.

Si cet outil assure la majeure partie de la production de la marque, cette dernière possède depuis 2018, à Noailhac, à une vingtaine de minutes de Castres, un atelier complémentaire qui assure la fabrication « d'une famille de produit, le blanc premium ». De plus, en septembre dernier, Archea a inauguré un showroom de 100 m2, sur le même site que son usine, à Saint-Sulpice-la-Pointe​. Ce concept store dédié uniquement au réseau et non-ouvert au public sert de vitrine du savoir-faire du groupe, mais aussi de laboratoire de R&D pour de nouveaux produits et conceptions ainsi que de centre de formation pour les adhérents du réseau.

Entre les unités de production, le siège social et la soixantaine de points de vente, Archea emploie près de 180 collaborateurs. Cet effectif devrait évoluer puisque chaque ouverture de magasin nécessite un recrutement type de trois personnes minimum, et que l'enseigne a des ambitions précises sur le développement de son réseau.

Cinq à six nouveaux points de vente en 2023

Après une année 2021 marquée par une forte croissance du chiffre d'affaires (14,55 milliards d'euros contre 12,73 en 2020), le marché de l'ameublement en France semble désormais stagner. Malgré ce ralentissement, quelques acteurs continuer de faire leur trou. C'est le cas pour l'enseigne toulousaine Archea. Spécialisée dans l'aménagement d'intérieur sur mesure (dressings, bibliothèques, bureaux, etc.) depuis 1984, elle est, à ce jour, forte d'une soixantaine de magasins partout en France.

Lire aussiComment Louis veut « tuer le mobilier de bureau made in China en Europe »

En 2023, la marque poursuit son expansion avec l'implantation de cinq nouveaux magasins en franchise à Nice, Vannes, Saint-Malo, Ste-Geneviève-des-Bois et au Mans. D'ici la fin de l'année 2023, une ouverture est aussi prévue à Nantes. À travers ces nouveaux points de vente, où les clients pourront concevoir leurs différents projets personnalisés, le créateur-fabricant ambitionne de s'inscrire comme un acteur de référence de l'aménagement d'intérieur sur mesure sur l'ensemble du territoire français.

« Nous souhaitons construire notre réseau de manière totalement maîtrisée en prenant le temps de transmettre notre savoir-faire à nos adhérents grâce à une formation et un accompagnement très poussés. Ne pas courir et procéder étape par étape est une recette qui nous va bien et qui fonctionne très bien », explique Philippe Perlemoine, directeur du développement d'Archea.

Une développement « raisonné et raisonnable »

Le groupe bientôt quarantenaire souhaite ainsi instaurer un rythme « mesuré » de trois à quatre ouvertures par an, avec en ligne de mire les 100 magasins Archea d'ici une dizaine d'année et 80 d'ici cinq ans. Parmi l'ensemble des points de vente de l'enseigne, seulement trois sont en propre (Albi, Vincennes et Nantes), les autres sont des franchises. Pour devenir franchisé Archea, un apport personnel de 50.000 euros est requis. 20.000 euros de cette somme participent au droit d'entrée et à la formation initiale. Ensuite, une redevance annuelle de 3 % du chiffre d'affaires hors taxes et une redevance publicitaire annuelle de 0,7 % du chiffre d'affaires sont demandées aux adhérents. En échange, les franchisés ont la garantie d'un réseau déjà implanté et une image de marque qui n'est plus à faire. En effet, au bout de trois à quatre années d'activité, un magasin d'aménagement sur mesure du groupe génère près de 650.000 euros de chiffre d'affaires par an selon des chiffres fournis par l'enseigne.

« Une franchise Archea nécessite un investissement aux alentours de 180.000 euros pour un magasin d'une centaine de mètres carrés. En plus de l'aspect financier, le candidat doit avoir une certaine appétence sur l'aménagement et la décoration, avoir le sens du commerce et être polyvalent afin d'assurer à la fois son rôle de chef d'entreprise et la satisfaction client », ajoute Philippe Perlemoine.

Porté par un marché de l'ameublement qui avance, le deuxième réseau français derrière Quadro est en croissance de 30 % depuis 2019. En 2022, son chiffre d'affaires était en augmentation de 13 %, à 33,8 millions d'euros. Pour l'exercice financier en cours, le groupe toulousain sera sur le même rythme avec une croissance « qui dépassera » les 10 %. En 2024, « en prenant en compte les tensions géopolitiques et du marché », il prévoit une progression « raisonnée et raisonnable » autour de 5 %. « Dans un environnement incertain, les gens ont tendance à se tourner vers leur intérieur, leur maison, le cocooning et donc à investir dans leur confort et espace de vie », constate le directeur du développement.