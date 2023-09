Une nouvelle prune d'hiver, produite en Occitanie, arrive dans les supermarchés. Reportage

Elle séduit les cuisines de l'Élysée, tout comme celles de l'hôtel Le Grand Contrôle à Versailles, et prochainement le chef aveyronnais Sébastien Bras pourrait figurer sur son tableau de chasse. La Lovita, cette prune d'hiver produite à Moissac (Tarn-et-Garonne), ne cesse de combler les papilles. Mais ce nouveau fruit d'hiver, juteux, sucré, à la chair ferme et aussi gros qu'un brugnon, a une histoire particulière.

La chair de la prune occitane se rapproche de celle de la cerise, tandis que sa taille fait penser à un brugnon (Crédits : Rémi Benoit).

En pariant sur cette variété qui a vu le jour dans la vallée du Jourdain, zone dans laquelle les 50 degrés sont régulièrement atteints l'été, French Fruit Lovers pense avoir trouvé la parade aux étés de plus en plus arides dans l'Hexagone. Il y a aussi la volonté de secouer le marché de la prune.

Sébastien Guy est le responsable commercial de l'entreprise, tout particulièrement chargé du développement de la marque Lovita (Crédits : Rémi Benoit).

La principale innovation repose sur la saisonnalité de ce nouveau fruit à noyau. La Lovita arrive actuellement sur les étales des supermarchés en France et elle devrait y rester jusqu'au mois de novembre. Initialement, la prune est réputée pour être un fruit d'été, mais la prune occitane sera bien un fruit d'hiver.

« C'est le fruit de six années de préparation car nous devions définir le mode de production idéal pour la Lovita. Il y avait aussi l'idée de ne plus être monoculture, car jusqu'à présent nous avions beaucoup travaillé sur la pomme. De plus, nous ne serons pas trop en concurrence avec la prune espagnole, attendue surtout l'été. Elle se récolte de fin mai à août et nous, notre récolte a lieu à la fin du mois d'août. Ainsi, le marché est plus simple à gérer et présente un plus gros potentiel de vente. Tout l'enjeu est de faire connaître », analyse Sébastien Rispe.