Les As de la Jungle 2 : vers un succès pour le studio toulousain TAT Productions

Le studio toulousain, spécialisé dans le cinéma d'animation, est-il parti pour établir son record d'entrées ? Dans les salles des cinémas de France depuis le 16 août, le film Les As de la Jungle 2 produit par TAT Productions a réalisé une très belle première semaine. Selon l'entreprise, elle a permis de cumuler 260.000 entrées, plaçant le film à la 3ème place au box office, derrière Barbie et Oppenheimer.

« Nous sommes très contents. C'est ce que nous avions espéré comme première semaine. C'est notre première semaine la plus réussie (...) Nous avons prouvé que le film avait un public », se réjouit Jean-François Tostï, producteur et cofondateur de TAT Productions qui tient tout de même à rester prudent.

Sur le premier week-end, qui se mesure du mercredi au dimanche soir dans le milieu cinématographique, la nouvelle production du studio toulousain a cumulé 178.000 entrées et le second pas moins de 180.000. Au lundi 28 août, le film Les As de la Jungle 2 avait atteint les 440.000 entrées. Ce vendredi, le cap des 550.000 entrées serait tout proche...

« Les vacances scolaires boostent les films d'animation comme le nôtre. Il faut ajouter à cela les épisodes caniculaires ou l'été maussade dans certains endroits du pays et tout cela favorise les sorties en famille au cinéma. Par ailleurs, nous sommes sortis tardivement mais nous profitons de l'effet rentrée scolaire », analyse le dirigeant.

Frôler le million d'entrées en France ?

En interne, l'entreprise qui emploie près de 250 personnes ambitionne de faire au moins la même performance que le premier volet des As de la Jungle, soit 700.000 entrées. « Je ne vois pas comment nous pourrions faire moins bien que le premier... Mon ressenti est que nous allons finir entre 800 et 900.000 », projette Jean-François Tostï. Avec un tel démarrage, il n'est d'ailleurs pas impossible que les cinémas gardent le film toulousain à l'affiche jusqu'aux prochaines vacances de la Toussaint...

Aujourd'hui, son record d'entrées est détenu par Pattie est la colère de Poséidon et ses 875.000 entrées rien qu'en France, sur un total de cinq long-métrages. Après les As de la Jungle 1 et 2 (2017 et 2023), Terra Willy (2019), Pil (2021) et Pattie est la colère de Poséidon (2023), TAT Productions prévoit la sortie d'un autre long métrage en 2025, Pets on a Train. Entre temps, elle sortira en 2024 une série sur Astérix pour la plateforme américaine Netflix. l'acteur et réalisateur Alain Chabat et la plateforme de VO ont choisi le studio toulousain pour produire une série de cinq épisodes dédiée au célèbre gaulois et attendue pour 2025.

Cette montée en puissance de l'entreprise sera permis par un plan d'investissement global de 10 millions d'euros sur cinq ans, comme révélé en exclusivité par La Tribune en mai dernier. Un tiers de la somme proviendra du plan France 2030 et de l'appel à projets « La Grande Fabrique de l'image » de l'État. À terme, TAT Productions devrait employer 400 salariés et compte figurer parmi les leaders mondiaux du cinéma d'animation.

