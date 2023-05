Cinéma : le studio toulousain TAT Productions s'apprête à doubler de taille

L'un des fleurons du cinéma d'animation français, installé à Toulouse, s'apprête à prendre une dimension inédite. « Nous allons doubler nos capacités de production en cinq ans », annonce à La Tribune Jean-François Tosti, cofondateur de TAT Productions. « Nous souhaitons entrer dans une nouvelle phase de notre développement », poursuit le dirigeant du studio toulousain qui s'est fait connaître grâce à sa série d'animation Les As de la Jungle diffusée sur France Télévisions.

Adapté au cinéma en 2017 sous la forme d'un film d'animation, celui-ci avait réalisé 700.000 entrées en France à l'époque. Une performance jugée convaincante en interne. Pour preuve, le volet numéro deux est attendu dans les salles de cinéma françaises dès le mois d'août prochain. « On voudra au moins faire aussi bien que le premier sur le nombre d'entrées », projette Jean-François Tosti. En attendant, TAT Production a réédité cette performance avec Pattie et la colère de Poséidon sorti au début de l'année 2023.

« Nous sommes à plus de 860.000 entrées en France et nous avons dépassé les 1,2 million de spectateurs à l'étranger dans une vingtaine de pays. Cela nous dans les films français les plus regardés à l'étranger en 2023 », commente le cofondateur.

Trois départements à faire monter en puissance

Malgré l'échec du long-métrage Pil en 2021, le studio de production toulousain jouit aujourd'hui d'un beau CV au point d'avoir su séduire la plateforme américaine Netflix et l'acteur et réalisateur Alain Chabat pour produire une série de cinq épisodes dédiée à Astérix et attendue pour 2025. De quoi lui offrir une réputation supplémentaire que la société toulousaine compte coupler à un plan d'investissement d'environ 10 millions d'euros sur les cinq prochaines années.

Cette enveloppe va tout d'abord se traduire concrètement par un nombre important de recrutements dans un futur proche. Nous sommes aujourd'hui près de 250 personnes. « Nous visons les 400 salariés d'ici cinq ans mais déjà une centaine de recrutements est attendue en 2023 », précise Jean-François Tosti. Par conséquent, TAT Productions est à la recherche d'un bâtiment dans le centre-ville de Toulouse, de 4.000 à 5.000 m2, pour accompagner dans de bonnes conditions cette montée en puissance. Pour le moment, le studio occupe 2.300 m2 de locaux rue Pierre-Paul Riquet et se trouve déjà à l'étroit.

Au-delà de l'aspect immobilier, le studio spécialisé dans le cinéma d'animation compte articuler sa montée en force autour de trois pôles. Aujourd'hui, son département long-métrage d'animation est capable de sortir un film d'animation mais la volonté de la direction est d'augmenter ses capacités avec l'enveloppe annoncée. Les mêmes ambitions ont été fixées à propos du département consacré aux séries télévisées, qui sera d'ailleurs chargé de livrer prochainement à France Télévisions un contrat portant sur 52 épisodes de 13 minutes pour Les Aventures de Pil. Enfin, la société dispose aussi d'un département réservé aux prestations premium comme celles avec Netflix, qui lui aussi sera doté de moyens supplémentaires.

« Notre volonté est de développer en parallèle ces trois départements et surtout qu'ils tournent à plein régime », appuie le cofondateur.

Un soutien encore à définir

Pour mener à bien ce changement d'échelle, qui devrait lui permettre de passer d'environ 10 millions de chiffre d'affaires en 2022 à 25 dans cinq ans, TAT Production compte sur le soutien de l'État. Le studio toulousain fait partie des 68 lauréats (sur 175 dossiers reçus) de l'appel à projets La Grande Fabrique de l'Image du plan France 2030, comme dévoilé il y a quelques jours au Festival de Cannes. Ils se partageront la coquette somme de 350 millions d'euros.

« Une deuxième phase va désormais commencer avec le comité de sélection afin d'affiner les montants souhaités et nos besoins. Le comité, à travers France 2030, souhaite accompagner une croissance réfléchie et je trouve cela bien. Chez TAT Productions, nous espérons obtenir sous forme de subventions diverses 20 à 30% de l'enveloppe d'investissement annoncée », observe Jean-François Tosti.

Parmi ses projets, la société toulousaine souhaite profiter de ce soutien notamment pour financer l'acquisition d'une nouvelle technologie afin de tendre vers une consommation énergétique moindre des logiciels de production et donc développer une approche éco-responsable de leurs productions.