Le Toulousain Petits Cadors poursuit son ascension dans l’univers du coussin

Après le coussin pour le voyage, un oreiller tandem pour se reposer à deux ou encore un autre résistant à l'eau pour la piscine, Petits Cadors, marque toulousaine spécialisée dans les coussins innovants et ergonomiques lance Homer, un modèle spécialement imaginé pour bateau, voilier, yacht et conçu pour offrir un confort à bord.

Entièrement made in France et imperméable, ce coussin éco-responsable bénéficie d'un garnissage en polyester recyclé fabriqué à partir de plastique collecté dans les rivières et fleuves du monde. Chaque oreiller contient l'équivalent de 30 bouteilles en plastique recyclées.

Cette nouvelle création vient rejoindre la collection grandissante de la jeune entreprise lancée en novembre 2018. En tout, elle propose désormais un peu moins d'une dizaine de références. Parmi les différents modèles, il est possible de retrouver un coussin de confort pour siège auto et poussette, un autre waterproof idéal pour la plage, la piscine et le bain ou encore Isidor, l'oreiller phare de la marque dédié aux trajets en voitures. Tous sont entièrement confectionnés dans l'atelier de Petits Cadors, près de Toulouse, et sont protégés par un brevet.

250.000 bouteilles en plastique recyclées

Suivant la volonté de réduire son empreinte carbone et afin de contribuer à la protection des océans, Petits Cadors a fait le choix de garnir la totalité de ses coussins nomades avec une fibre Ecolabel, utilisée par les professionnels de la literie et fabriquée à partir de plastique recyclé repêché dans les cours d'eau. Depuis février 2021, ce sont près de sept tonnes de fibre de plastique recyclé qui ont été utilisées, soit l'équivalent de 250.000 bouteilles qui n'atteindront pas et ne pollueront pas les océans.

Lire aussiLes espadrilles du Perpignanais Payote mettent un pied à Toulouse

« Économiquement, ce garnissage, fabriqué en Allemagne, est le plus cher du marché. Il s'agit d'un choix environnemental et de notre part. Si nous achetions, le même matériau fabriqué avec du plastique neuf, cela coûterai cinq fois moins cher. Mais nous trouvons cela absurde de fabriquer du plastique pour remplir des coussins. Nous avons fabriqué assez de plastique pour tenir pendant des milliers d'années. Maintenant, le but est de le recycler et d'arrêter d'en produire », explique Laurent Padiou, confondateur de Petits Cadors.

Dans ce même sens, en 2022, la société toulousaine a atteint son objectif de confectionner près de 50 % de ses produits à partir de tissus bio ou recyclés. Durant l'année 2021, cela ne concernait que 25 % de ses créations.

« Nous venons d'avoir la certification Origine France Garantie pour l'ensemble de nos produits. Nous essayons de trouver un circuit de fabrication français et européen, bien que pour l'instant, nous utilisons encore des tissus qui sont fabriqués loin. Parfois, ce n'est pas possible d'utiliser un circuit court comme pour le coton par exemple qui est cultivé dans des pays lointains. Nous avons proposé une collection en lin avec une confection et un sourcing 100 % français. La plante a été cultivée et tissée en France ce qui est très rare », détaille le dirigeant.

Afin d'éviter le gaspillage, la société utilise depuis peu ses chutes de tissu pour réaliser des petits accessoires comme des sacs, des bandeaux pour les cheveux, des porte-clés, etc.

Un réseau de distribution qui a plus que doublé en un an

Aujourd'hui, la vente en ligne, via son site internet, représente près de 75 % de l'activité de Petits Cadors. Les oreillers 100 % made in France sont également commercialisés via un réseau de près de 150 distributeurs en France, en Belgique et en Suisse. En 2022, l'entreprise ne comptait qu'une soixantaine de revendeurs. Parmi eux, se trouvent majoritairement des concept stores et des petites enseignes spécialisées dans le made in France. La marque est également référencée sur les sites de e-commerce de Nature & Découvertes et de Bien ou Bien, un guide des marques engagées fondé par Ulule et la Maif.

« Si nous avons réussi à créer des emplois et notre propre atelier en France, c'est grâce à la vente directe à notre client final. Si nous vendions majoritairement via des distributeurs, notre modèle ne tiendrait pas. »

Afin d'augmenter ses ventes chaque année, la société souhaite tenir un rythme de deux nouveaux produits par an. Dès la rentrée prochaine, elle devrait proposer un nouveau modèle de coussin pour la maison confortable, adapté à un usage quotidien et décoratif. « La gamme sera travaillée avec des grandes maisons de tissus spécialisées dans l'ameublement. Nous réfléchissons et travaillons également sur un coussin d'allaitement », révèle-t-il.

Une augmentation des ventes de 25 % visée

La TPE est installée, depuis janvier 2021, dans son propre atelier de production situé à Nailloux, près de la Ville rose. Le bâtiment d'une surface de 300 m2 est éco-conçu. Il est chauffé à l'aide d'une chaudière à bois qui sert également à chauffer l'eau et est doté d'une éolienne et d'une toiture recouverte de panneaux photovoltaïques.

Celle qui a démarré en sous-traitance a désormais internalisé et maîtrise dorénavant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la fabrication des coussins à l'envoi des colis en passant par le stockage. « C'est idéal. Nous sommes beaucoup plus réactifs. En termes de R&D, c'est un grand changement. Nous avons tout ce qu'il faut sur-place pour faire des prototypes et des tests », raconte Laurent Padiou. Ce changement a également permis de créer des emplois. L'équipe Petits Cadors est composée de sept personnes actuellement.

Désormais dotée de son propre outil, la marque souhaite augmenter son volume de production de 25 % et passer à 20.000 coussins fabriqués en 2023 contre 15.000 l'année précédente. Cette augmentation de volume devrait pousser l'entreprise à se doter d'une machine qui permet d'automatiser le garnissage des oreillers - une étape qui est actuellement réalisée à la main - et à embaucher une personne à plein temps pour se charger de cette tâche. Ce nouvel outil devrait nécessiter un investissement de 15.000 euros. Avec un chiffre d'affaires estimé à 650.000 euros, Petits Cadors a écoulé 14.500 coussins en 2022. Pour l'exercice en cours, elle vise une augmentation de 25 % avec un objectif 18.000 oreillers vendus.