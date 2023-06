Ma Boite à Moustique séduit la France avec son piège à moustiques intelligent

« Une centaine de pièges ont été installés en 2022. Nous sommes assez surpris par l'engouement », se réjouit Romain Tiberghien. Avec son ami et associé Guillaume Lombart, ils ont imaginé Ma Boîte à Moustique un dispositif anti-moustique, pour l'extérieur, qui imite la présence humaine sans utilisation de produits toxiques. Déguisé en jardinière, le piège est 100 % made in France.

La technologie s'appuie sur le biomimétisme, une méthode qui consiste à simuler la respiration et l'odeur humaine. Attirés par cette odeur et par une faible émission de CO2, les nuisibles vont se rapprocher naturellement de la boîte et être pris au piège. Inodore pour l'être humain, l'outil attire les moustiques évoluant à 20 mètres à la ronde et couvre une surface d'environ 750 m2. Des tests ont permis de démontrer que dans un environnement laboratoire intérieur environ 95 % des moustiques tigres lâchés étaient capturés en 24 heures par le système.

Lire aussiLe Toulousain Ma Boîte à Moustique fait la guerre aux moustiques avec son piège intelligent

Une fois branchée sur secteur, la solution est autonome et intelligente. Elle traite les données météorologiques en temps réel et permet d'ajuster et d'optimiser la diffusion du CO2 en fonction des conditions ou de besoins spécifiques. Une application mobile, jumelée au piège, permet de réaliser du pilotage à distance depuis un smartphone, d'accéder aux informations en temps réel (nombre de moustiques aspirés, niveau de remplissage de la recharge de gaz biosourcé, etc) ou d'adapter l'efficacité à la nuisance du moment.

« La France fait face à une prolifération fulgurante des moustiques et plus précisément du moustique tigre. Au-delà de la simple gêne engendrée par quelques piqûres et par le fait qu'il devient de plus en plus difficile de profiter sereinement des extérieurs, c'est devenu un véritable problème de santé. Avec le réchauffement climatique, tout ce qui est pulvérisation n'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'environnement. Nous amenons sur le marché une solution efficace, design, qui amène à une certaine innocuité et une meilleure efficacité, mais aussi la meilleure éco-responsabilité », défend Romain Tiberghien, cofondateur de Ma Boîte à Moustique, lancée en 2021.

Mille ventes en 2023

Avec d'ores et déjà plusieurs centaines d'installations et commandes effectuées à travers la France, l'entreprise toulousaine s'appuie aujourd'hui sur un réseau d'une cinquantaine de distributeurs, principalement des spécialistes anti-nuisibles, du mobilier haut de gamme ou encore des paysagistes et des piscinistes. Parmi ses partenaires, la société compte également des collectivités, une crèche, des hôpitaux, des campings ainsi que des cafés, hôtels et restaurants. Le prix de vente du piège à moustiques débute à 1.200 euros TTC.

« Nous sommes le producteur et designer du produit, mais nous ne cherchons pas à être distributeur. Pour amener le meilleur des services au client final, nous formons nos distributeurs à notre produit et eux vont ensuite prodiguer des conseils sur l'installation et l'utilisation à l'acheteur », explique l'ingénieur de formation.

D'ici la fin de l'année 2023, Ma Boîte à Moustique vise les 1.000 installations et espère constituer un réseau d'une centaine de partenaires distributeurs. « Nous sommes bien partis pour atteindre ces objectifs et avoir un bon maillage en France. En ce début de saison, nous sommes déjà à plusieurs centaines de pièges installés. Par exemple, nous avons remporté des contrats à Asnières-sur-Seine en banlieue parisienne et à La Motte-Servolex, en Savoie.»

Des premiers contrats à l'étranger et une levée de fonds

La société a également remporté des contrats à l'étranger, au Cameroun, en Croatie ou encore en France d'outre-mer, à Saint-Barthélemy. Ces installations sont le fruit de demandes entrantes. « Même si nous sommes concentrés sur le marché français, nous ne sommes pas fermés aux demandes de l'étranger. Nous sommes beaucoup sollicités dans les Antilles. Nous avançons par étape », présente Romain Tiberghien. Progressivement et « en fonction des opportunités et des rencontres », Ma Boîte à Moustique souhaite développer son réseau en Europe et plus globalement dans les pays touchés par cette problématique.

Entièrement sourcé et fabriqué en France, ce système a permis à l'entreprise toulousaine d'attirer des investisseurs. Ainsi, en octobre 2022, Ma Boîte à Moustique a réalisé une première levée de fonds d'un montant de 850.000 euros auprès de plusieurs investisseurs. Ce tour de table permet à la petite société de financer la R&D de son produit, le développement de son système industriel pour assurer la montée en cadence et la mise en œuvre d'un réseau de distribution au niveau national.

Lire aussiSpatial : le New Space face au (nouveau) challenge de la montée des cadences

« Nous avons déjà commencé à investir. Nous travaillons avec des laboratoires locaux sur le produit. Ce qui nous anime, c'est de trouver des solutions responsables face aux espèces invasives. Nous avons pu accélérer notre développement et sommes désormais en capacité de répondre à la demande qui se fait de plus en plus forte, tant du côté des professionnels que des particuliers. »

10 millions de chiffre d'affaires d'ici quelques années

Installée à Balma, en région toulousaine, l'entreprise dispose d'un atelier d'assemblage et de tests finaux à Tullins, en Isère. Elle emploie une dizaine de personnes entre ses deux bureaux. Elle s'appuie également sur un écosystème de partenaires industriels partout en France pour la production des différents sous-ensembles. Quatre postes en CDI sont actuellement ouverts chez Ma Boîte à Moustique sur les parties marketing digital, commerciale et technique.

En attendant de renforcer son effectif, la jeune pousse a complété son offre et développé une nouvelle gamme « urban » dédiée aux collectivités et aux professionnels. Commercialisé depuis peu, ce piège a été pensé spécialement pour répondre aux enjeux des lieux accueillants du public. Plus robuste, il permet un meilleur ancrage au sol pour éviter les vols et les dégradations et dispose d'un système de fermeture à clé pour protéger de toute intrusion de la partie technologique et les consommables. Ce nouveau modèle, affiché au prix de 1.250 euros TTC, a déjà conquis de nombreux acteurs tels que le centre hospitalier Le Vinatier dans la région lyonnaise ou encore le camping de l'Espiguette au Grau-du-Roi.

En parallèle, la boîte toulousaine planche d'ores et déjà sur l'ajout de nouvelles briques techniques visant à améliorer son système. Par exemple, elle pourrait proposer une autonomie solaire à ses clients qui n'ont pas d'électricité à proximité de l'installation. « Sur l'une des installations faite pour une mairie, nous avons ajouté une option qui permet de se connecter au réseau électrique de la ville. Toute la distribution est faite par les lampadaires. Pour cela, nous avons réalisé une batterie spécifique. On s'adapte aux besoins pour développer de manière agile et amener le bon niveau de service », illustre le dirigeant.

Discrète sur ses résultats financiers, la startup souhaite afficher un chiffre d'affaires équivalant à la valeur de sa première levée de fonds pour l'exercice en cours, soit 850.000 euros. Avec un marché réceptif et pleine croissance, l'objectif est de construire une entreprise qui atteindra la dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires dans quelques années.