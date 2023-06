Aéronautique : Beyond Aero dévoile au Bourget son avion d'affaires électrique à propulsion hydrogène

Beyond Aero voulait en mettre plein les yeux. Trois ans après sa création, la jeune pousse toulousaine a choisi le premier jour du salon du Bourget pour lever le voile sur son projet d'avion d'affaires électrique à propulsion hydrogène. C'est depuis son propre chalet que la startup a diffusé une vidéo teaser de One, un aéronef qui pourra accueillir quatre à huit passagers et voler à 575 km/h et jusqu'à 1.500 km.

Lire aussiBeyond Aero dévoile son démonstrateur biplace à hydrogène

Mise en service « avant 2030 »

« Nous ne sommes pas sur un rétrofit d'avion existant mais nous avons fait le choix de partir d'une feuille blanche pour imaginer un nouveau type d'avion autour de la chaîne propulsive à hydrogène », explique Eloa Guillotin, CEO de Beyond Aero. L'appareil sera doté de deux moteurs électriques alimentés par une pile à combustible à hydrogène fournissant une puissance mécanique d'un mégawatt. Un choix que la jeune société explique par le fait que « l'hydrogène a une densité énergétique plus élevée que les batteries actuelles » et qui permet aussi « un temps de ravitaillement en quelques minutes », plus rapide donc que le rechargement par batteries.

Pour le moment, la startup ne se risque pas à annoncer de calendrier précis pour la mise en service de son avion, se fixant seulement une échéance « avant 2030 ». L'appareil fera moins de 8,6 tonnes, ce qui permet à la société de viser la certification CS 23. En attendant, Beyond Aero a terminé en mars dernier depuis son hangar de Francazal les tests au sol sur une chaîne propulsive de 85 kilowatt (kw) pour rétrofiter un ULM biplace de G1 Aviation. « Cela en fait l'hélice qui fonctionne à l'hydrogène la plus puissante de l'Union européenne », vante Hugo Tarlé, cofondateur de Beyond Aero.

[Beyond Aero mène depuis Francazal les tests sur une version réduite de chaîne propulsive (Crédits : Frédéric Scheiber)]

Beyond Aero va pouvoir accélérer son développement grâce au soutien de France 2030. La startup fait partie des neuf projets sélectionnés dans l'appel à projets sur la production d'aéronefs bas carbone doté de 49 millions d'euros annoncés vendredi dernier par Emmanuel Macron. « Cela va nous permettre de travailler sur une chaîne propulsive intermédiaire de 600 kw », explique Eloa Guillotin.

L'entreprise a également récemment déposé deux brevets : le premier concerne l'emplacement des réservoirs situés dans un carénage sous le fuselage de l'appareil, permettant de libérer l'espace de la cabine, d'optimiser l'aérodynamique et de renforcer la sécurité de l'infrastructure, et le second porte sur un système de gestion de la chaleur innovant qui limite la traînée aérodynamique.

[Beyond Aero va pouvoir accélérer son développement grâce à un soutien de France 2030. (Crédits : Frédéric Scheiber)]

Lire aussiEmmanuel Macron annonce 2,1 milliards d'euros d'investissements pour décarboner la filière aéronautique

580 millions de dollars en lettres d'intention

La startup a déjà levé dix millions d'euros depuis sa création et pourrait réaliser un tour de table plus conséquent dans les mois à venir. Même si l'avion de Beyond Aero ne vole pas, le projet suscite déjà des marques d'intérêt. « Nous totalisons déjà pour 580 millions de dollars de lettres d'intention, ce qui correspond à 72 avions », fait savoir Eloa Guillotin. La jeune pousse s'est positionnée sur l'aviation d'affaires car c'est là où elle estime que « la nécessité d'alternatives décarbonées est la plus forte : en moyenne 10 fois plus émettrice par passager que l'aviation commerciale ».

Des partenariats devraient être annoncés dans les prochains jours avec une poignée d'aéroports. « Nous ciblons dans un premier temps le marché européen pour relier Paris, Londres, Genève, Nice et puis Berlin ou Milan », explique Eloa Guillotin, CEO de Beyond Aero. La startup compte 30 collaborateurs à ce jour et lance un plan de recrutement de 20 personnes supplémentaires.