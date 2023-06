Ferroviaire : Railcoop au bord de la cessation de paiement

Bientôt le dépôt de bilan pour Railcoop ? La coopérative ferroviaire fait face « à un besoin de trésorerie urgent », a-t-elle annoncé à ses sociétaires, après avoir présenté un déficit de 4,3 millions d'euros sur l'année 2022, a appris l'AFP mercredi.

« Nous avons besoin de lever de l'argent immédiatement », indique Railcoop dans un courrier adressé mardi à tous ses sociétaires et consulté par l'AFP.

La coopérative dit avoir besoin de 100.000 euros d'ici au 30 juin, puis 300.000 euros avant le 31 juillet et 500.000 euros avant le 30 septembre, le tout afin de payer les salaires et régler les fournisseurs.

D'ici à l'été 2024, Railcoop estime ses besoins à 2,8 millions d'euros pour embaucher et former les personnels afin d'exploiter la ligne ferroviaire Bordeaux-Lyon qu'elle souhaite relancer.

Vente de bons d'achat ?

Pour y parvenir, elle espère inciter chaque sociétaire à remettre au pot, en reprenant des parts sociales. Elle les appelle aussi à recruter de nouveaux sociétaires et mise sur « un prêt de trésorerie, auprès de nouveaux partenaires financiers », sans plus de précision. Elle compte aussi « sur des prêts bancaires, garantis par les collectivités territoriales », sans indiquer lesquelles.

Railcoop évoque une autre initiative pour se renflouer : la mise en vente de 100.000 bons d'achat de 30 euros entre le 4 juillet et le 30 septembre.

Railcoop mise sur une « campagne la plus large et la moins coûteuse possible », pour rallier de nouveaux sociétaires et inciter ceux déjà présents, au nombre de 14.000, à investir de nouveau.

Mais « qui va nous garantir des emprunts dans la situation actuelle ? », s'est demandé Thierry Marty, ex-représentant du syndicat Unsa-Ferroviaire, ancien administrateur salarié de la SNCF aujourd'hui retraité, sociétaire de Railcoop, lors d'un entretien avec l'AFP.

Jugeant le plan de la coopérative « peu réaliste », M. Marty dit s'attendre à une cessation de paiement imminente. Car « je ne vois pas les coopérateurs réinvestir ne serait-ce que 100 euros dans la société ».

L'entreprise n'était pas joignable mercredi. Fin avril, Railcoop avait déjà annoncé suspendre son activité de fret, déficitaire, pour se concentrer sur le transport de voyageurs.

L'objectif reste de proposer deux allers-retours quotidiens entre Bordeaux et Lyon, ressuscitant une liaison transversale abandonnée par la SNCF en 2014. Dans un premier temps, la coopérative a l'intention de lancer "à très court terme" deux allers-retours quotidiens Limoges-Lyon et un aller simple Montluçon-Lyon.