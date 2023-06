En rebond, le spécialiste de la création visuelle Nehia pense à la croissance externe

« Nous sommes tombés très bas avec la Covid-19 », se remémore Philippe Dubois, le PDG de Nehia Group. L'année 2020 est effectivement terrible avec -42% de chiffre d'affaires pour l'entreprise spécialisée dans la création visuelle à des fins de communication. Son activité et son chiffre d'affaires à 12 millions d'euros sont alors particulièrement portés par l'industrie aéronautique et l'activité événementielle avec son client GL Events. « Nous avons tenu notamment grâce à de la production d'adhésifs pour respecter la distanciation sociale sur divers sites », raconte le patron.

Cette mauvaise passe semble derrière l'entreprise toulousaine désormais, qui a retrouvé le chemin de la croissance. Nehia a bouclé l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires de 11,8 millions d'euros et table sur 13,8 millions pour l'exercice en cours.

« La part industrielle, qui représente un tiers de notre chiffre d'affaires pour le moment, va augmenter en 2023. Il y a de la fidélité de la part des clients et de la récurrence. Nous avons notamment un contrat avec la SNCF qui fait pas mal de chiffre d'affaires. Nous faisons en partie pour eux de la protection de surfaces en produisant des pochoirs afin de protéger des pièces qui ne doit pas être peintes. Ils ont actuellement une grosse campagne de restauration de rames dans leurs différents technicentres », explique Philippe Dubois.

Ce dernier se réjouit également de l'annonce de l'avionneur européen Airbus d'ouvrir une seconde ligne d'assemblage final A320 en Chine, dans son usine de Tianjin, puisque ses produits équipent déjà la première FAL. Nehia Group est également en train de faire ses premiers pas dans l'industrie navale et a recruté un commercial spécialisé sur l sujet pour gonfler cette nouvelle activité.

Des investissements importants en 2023

Concurrent direct de l'entreprise Adhetec sur l'industrie, Nehia Group produit pour ses clients industriels dans l'aéronautique des outillages qui permettent de reproduire les logos des compagnies sur le fuselage et les dérives, ainsi que des étiquettes pour les intérieurs d'avion. Mais un autre gros tiers de l'activité de cette entreprise est toujours porté par la communication visuelle et notamment la production de flocages, bâches, pancartes de diverses tailles et supports rigides ou souples en tous genres pour des clients qui ont besoin de communiquer. « Nous amenons de la couleur dans la cité », aime résumer le PDG Philippe Dubois. Enfin, l'entreprise, qui emploie 63 salariés dont 45 à Toulouse, complète son chiffre d'affaires par de la distribution de produits de surfaces.

Pour renforcer ses positions sur ces trois marchés, Nehia Group compte agrandir ses équipes au cours de l'année 2023 voire 2024. « Nous allons réaliser des opérations de croissance externe dans les prochains mois. L'objectif est notamment de nous implanter à Lyon et Marseille, qui sont des marchés très intéressants », annonce le dirigeant.

Ce ne sera alors pas une première pour son entreprise. Peu de temps après avoir racheté Nehia en 2012, Philippe Dubois fait l'acquisition de La Lettre Peinte, basée à Montpellier en 2015. Il poursuit cette stratégie en 2018 à Toulouse avec le rachat de l'entreprise Piem (Peinture Industrie Équipement Matériel), qui deviendra peu de temps après Nehia Painting Equipements. Nehia prend aussi possession de l'entreprise montpelliéraine Zest. Ces multiples opérations ont ainsi poussé le dirigeant a créé Nehia Group qui, en plus de sa filiale Nehia Painting Equipements, a mis sur pied l'entité Nehia Graphic Industry.

Sur son périmètre actuel, l'entreprise toulousaine est désormais à la recherche de quelques collaborateurs pour ses activités dans l'industrie, après avoir été dans l'obligation de supprimer trois postes dans cette division face à la crise sanitaire. Par ailleurs, Nehia Group vient d'investir 450.000 euros dans une machine d'impression numérique grand format dans le souci de produire plus vite. Elle compte également injecter 150.000 euros dans un laborantin de R&D en interne, avec la volonté de réduire l'impact environnemental de ses productions.

