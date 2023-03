Aéronautique : pourquoi Adhetec quitte le groupe Alvest

« C'est une bonne opération pour les deux parties », estime Alexis Gabillon, le directeur général d'Adhetec, joint par La Tribune. Le spécialiste des films adhésifs de protection et décoration intérieurs et extérieurs, qui réalise 70% de son activité dans l'industrie aéronautique (le reste dans les industries ferroviaire et automobile), va quitter le giron du groupe Alvest. Ce dernier a annoncé, jeudi 16 février, entrer en négociations exclusives avec deux acteurs pour se séparer de sa filiale.

« Adagia Partners, société européenne de capital-investissement, et Bpifrance annoncent l'entrée en négociation exclusive avec Alvest pour l'acquisition, aux côtés du management, d'Adhetec, leader mondial du secteur des adhésifs techniques pour l'aérospatiale », ont fait savoir les quatre parties concernées dans un communiqué commun.

La société installée à Tarbes (Hautes-Pyrénées) propose des solutions adhésives, notamment des marquages techniques intérieurs et extérieurs, des logos et décorations permanentes, des revêtements de sol adhésifs ainsi que différentes solutions fonctionnelles pour le masquage et la protection. « La moitié de nos produits sont des produits embarqués, c'est-à-dire qui volent, et une autre moitié sont des consommables », ajoute le dirigeant.

Une société très rentable

Bien qu'Adhetec soit positionnée sur un marché porteur et croissant, sa vente par Alvest était une nécessité économique pour celui-ci. « Cela va permette à Alvest de dégager des ressources pour ses activités et rembourser une partie de sa dette », fait savoir à La Tribune Alexis Gabillon. « Le groupe Alvest a évolué positivement à travers la crise de Covid19, et les ressources financières générées par la vente d'Adhetec permettront d'alimenter le fort rebond de ses activités principales d'équipements aéroportuaires, le développement rapide de ses nouvelles activités de service ainsi que ses investissements continus », a de son côté commenté Antoine Maguin, le directeur général d'Alvest.

Selon des informations de L'Informé, Adagia Partners aurait proposé 200 millions d'euros pour s'offrir la très rentable société tarbaise (14 millions d'euros d'Ebitda, toujours selon nos confrères sur le dernier exercice). D'après les déclarations du directeur général d'Adhetec auprès de La Tribune, sa société a bouclé l'année 2022 avec « une quarantaine de millions d'euros » de chiffre d'affaires et compte dépasser la centaine de millions d'euros d'ici cinq ans. Mais ce divorce et ce nouveau mariage dans la foulée n'ont pas que des raisons financières.

« Alvest a beaucoup grossi ces dernières années et est devenue une société très internationale dans toutes ces activités (fournisseur d'équipements aéroportuaires et particulièrement des tracteurs d'avions, ndlr). Seulement, Adhetec était un peu à côté des activités du groupe. Conséquence, il y avait assez peu de synergies opérationnelles concrètes, sans parler de plusieurs changements en cours au sein de la direction d'Alvest. Tout cela fait que toutes les conditions étaient réunies pour boucler cette opération », précise Alexis Gabillon.

De la croissance externe dans les cartons

Fondée en 1981, Adhetec emploie actuellement 140 personnes en France, une vingtaine au Canada, une poignée en Chine et deux aux États-Unis. Ces implantations témoignent d'un sous-traitant aéronautique déjà très tourné vers l'international puisqu'il réalise la moitié de ses ventes hors de France. Son association avec Adagia Partners et Bpifrance doit permettre de renforcer cette présence internationale.

« Désormais, nous aurons des partenaires concentrer sur le développement d'Adhetec et non plus d'un groupe dans son ensemble. Notre ambition, avec Adagia Partners et Bpifrance, est de devenir un champion mondial de nos métiers et l'idée c'est donc de grossir. Avec cette opération, nous avons dès à présent les moyens de mener nos projets par nous-même », présente à La Tribune Alexis Gabillon.

Tout d'abord, Adhetec prévoit de renforcer ses équipes en se concentrant sur trois hubs (Europe, Amérique du Nord et Asie). « Nous allons renforcer particulièrement la Chine. Aujourd'hui, 20% des avions produits sont destinés à l'Asie et cette part va augmenter. Ce marché sera en croissance », précise le dirigeant. Pour constituer ces trois hubs, ce dernier mise sur de la croissance organique et de la croissance externe.