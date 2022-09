Sigfox : le Sicoval satisfait du repreneur, mais acide sur l'ancienne direction

"Le Sicoval n'est pas un puits sans fond", a notamment lâché Jacques Oberti, le président de l'intercommunalité du sud-est toulousain (36 communes), à l'occasion de sa conférence de presse de rentrée tenue jeudi 29 septembre. Alors que l'élu venait quelques minutes plus tôt d'alerter sur l'état "catastrophique" des finances des collectivités locales, celui qui est aussi maire de la petite commune Ayguesvives avait un tout autre sujet en tête quand il a évoqué ces mots.

Lire aussiSuppression de la CVAE : « une mauvaise idée » pour le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc

Ils étaient à destination de Sigfox, la startup emblématique du territoire installée au sein de l'IoT Valley à Labège. Cette ancienne star de la French Tech, qui a employé des centaines de personnes dans ces heures de gloire, a mis au point un réseau mondial bas débit dédié à l'internet des objets, baptisé zéro G par son fondateur emblématique Ludovic Le Moan.

"Nous avons énormément soutenu Sigfox et la pépinière IoT Valley. Le repreneur de Sigfox, je l'ai rencontré et il est assez différent dans son approche de Ludovic Le Moan. Nous avons face à nous quelqu'un qui est concentré sur le modèle économique sur lui-même et non pas qui attend des aides publiques. Du coup, cela nous intéresse. Le changement au sein de Sigfox nous intéresse. Nous avons quelqu'un de plus posé pour construire l'avenir ensemble", a notamment déclaré Jacques Oberti.

Lire aussiSigfox passe sous drapeau singapourien : le plan du nouveau propriétaire

Pour mémoire, le conseil d'administration de Sigfox avait écarté Ludovic Le Moan de son poste au début de l'année 2021, pour le remplacer par Jérémy Prince. Seulement, acculée par des dettes à hauteur de 150 millions d'euros, la société innovante avait été placée en redressement judiciaire fin janvier 2022. Malgré des réticences de Bercy, c'est de cette manière que la société singapourienne Unabiz (et partenaire de la startup toulousaine) a repris le flambeau en avril dernier, avec à sa tête un ancien responsable de Sigfox, Henri Bong.

Ce dernier et Jacques Oberti auront fort à faire dans un avenir plutôt proche avec ce projet de "Data Valley". Et c'est bien ce projet, que Ludovic Le Moan imaginait avec une très grande ampleur et donc des besoins financiers importants, qui avait mis le feu aux poudres entre les collectivités locales et l'entrepreneur toulousain par le passé. D'ailleurs, l'ancien dirigeant de Sigfox avait menacé à plusieurs reprises de déménager Sigfox hors de la région toulousaine si les collectivités ne se montraient pas plus ambitieuses dans leur contribution sur ce projet.

Lire aussiSigfox en difficulté, quel avenir pour le campus de l'IOT Valley près de Toulouse ?

"Il faut comprendre que l'innovation de l'IoT est derrière nous désormais. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'usage de la donnée récoltée et les technologies qui gravitent autour comme l'intelligence artificielle, le BIM ou la cybersécurité. C'est cette dynamique que nous voulons incarner au sein de cette Data Valley avec nos partenaires", précise le président du Sicoval.

Le bâtiment de la "Data Valley", qui va coûter 42 millions d'euros, sera composé de six étages et de 6.000 m2 d'espaces aménageables. Sa livraison est attendue pour août 2023.