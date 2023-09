Rénovation de la gare de Toulouse : « Nous nous attendons à tripler le nombre de voyageurs »

La Tribune - La gare Toulouse Matabiau a été classée, il y a quelques semaines, comme la pire gare de France par ses usagers. La grande opération de rénovation qui s'achève ce mardi 5 septembre avec l'inauguration de cette gare rafraîchie est-elle l'explication ?

Dominique Lecluse - La mauvaise note est surtout liée au fait que nous avons gelé 80% de la gare depuis 18 mois. De plus, les travaux de rénovation ont commencé au sein de Toulouse Matabiau depuis mars 2021. Mais grâce à ce gel de la gare, nous avons gagné six mois sur le planning des travaux. L'idée était d'être prêt pour la Coupe du Monde de rugby, qui est un événement très attendu à Toulouse et qui va probablement attirer beaucoup de voyageurs. Nous avons donc fait le choix de laisser peu de places aux usagers pendant une période limitée.

Quels étaient les enjeux d'une telle opération d'envergure pour la gare centrale de Toulouse ? Était-elle hors de son temps ?

C'est une gare qui date de 1856 et qui a été totalement redimensionné en 1905, puis qui a évolué au fil du 20ème siècle. C'est une gare où il y avait beaucoup à faire pour la rendre agréable pour l'usager. Il y a eu tout d'abord un travail sur l'intermodalité avec notamment une signalétique multimodale avec tous les modes de transport disponibles et leurs heures de départ. Nous sommes également passés sur des écrans de 7m2 pour l'information voyageurs contre 2m2 auparavant. Les couloirs ont été élargis, des ascenseurs ont été installés, tout comme 170 places assises accompagnées de prises électriques et USB.

Tous les halls de la gare ont été rénovés (Crédits : Rémi Benoit).

Il faut savoir que la gare Toulouse Matabiau est classée comme monument historique depuis 1984 et que cela complique chaque opération de rénovation sur l'infrastructure. Le projet à Toulouse a demandé beaucoup d'échanges avec les conservateurs et l'architecte des Bâtiments de France, mais cela fera d'elle la dernière grande gare entièrement rénovée. L'enjeu est de faire de la gare un lieu de destination, elle a été repensée comme un lieu de vie. C'est en ce sens que le Hall M, dédié à l'activité événementielle, ouvrira en octobre prochain.

Quel sera le flux potentiellement absorbable avec cette nouvelle gare ?

Aujourd'hui, elle peut accueillir jusqu'à 50.000 voyageurs par jour, tout en sachant que trois quart de ses usagers empruntent des TER. Mais nous nous attendons à un triplement du trafic d'ici quelques années et plusieurs projets peuvent justifier cette ambition. Il y a tout d'abord une nouvelle convention entre la SNCF et la Région Occitanie pour augmenter l'offre ferroviaire sur les 10 prochaines années. Toulouse va également se doter d'une nouvelle ligne de métro, la ligne C, sans oublier le projet de LGV entre Toulouse et Bordeaux, ainsi que celui d'un service express régional métropolitain (SERM ou RER, ndlr).

Le parvis de la gare de Toulouse a été piétonisé (Crédits : Rémi Benoit).

Pour parvenir à un tel résultat, quel sera le montant de la facture totale ?

Les travaux ont débuté en 2017 et le projet aura coûté 42 millions d'euros courants en valeur de 2018. Depuis, le coût des matériaux a augmenté, tout comme celui de l'énergie, ainsi que les salaires donc ce n'est plus le même coût... SNCF Gares et Connexions prend en charge 58% de la facture, le reste est à la charge de l'État, la Région Occitanie et l'Union européenne. Mais ce projet équipe Toulouse d'une gare moderne et dans son époque pour la prochaine décennie voire plus.